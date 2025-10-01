Ситуація критична: Запорізька АЕС сьомий день без зовнішнього живлення

Окупована російськими військами Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) сьомий день перебуває без зовнішнього живлення, і це критична ситуація, заявив у вівторок, 30 вересня, президент України Володимир Зеленський.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відбувається на ЗАЕС

«Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори та станція не розраховані на таке, ніколи не працювали в такому режимі і так довго, і вже в нас є інформація, що один із генераторів вийшов із ладу», — повідомив він у вечріньому відеозверненні.

За його даними, ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки перешкоджають обстріли російських військ.

«І це загроза для всіх абсолютно. Ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз росія. І правильно, щоб світ не мовчав», — наголосив Зеленський.

Він додав, що доручив міністерству енергетики України разом із міністерством закордонних справ «привернути увагу світу максимально до цієї ситуації».

Також Зеленський повідомив, що обговорив ситуацію, що склалася на ЗАЕС з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутеррішем.

«Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки. Розраховуємо на відповідне реагування», — зазначив він.