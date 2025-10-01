Ситуація критична: Запорізька АЕС сьомий день без зовнішнього живлення

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 жовтня 2025, 10:21

Ситуація критична: Запорізька АЕС сьомий день без зовнішнього живлення

Окупована російськими військами Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) сьомий день перебуває без зовнішнього живлення, і це критична ситуація, заявив у вівторок, 30 вересня, президент України Володимир Зеленський.

Окупована російськими військами Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) сьомий день перебуває без зовнішнього живлення, і це критична ситуація, заявив у вівторок, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відбувається на ЗАЕС«Ситуація критична.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відбувається на ЗАЕС

«Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори та станція не розраховані на таке, ніколи не працювали в такому режимі і так довго, і вже в нас є інформація, що один із генераторів вийшов із ладу», — повідомив він у вечріньому відеозверненні.

За його даними, ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки перешкоджають обстріли російських військ.

«І це загроза для всіх абсолютно. Ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз росія. І правильно, щоб світ не мовчав», — наголосив Зеленський.

Він додав, що доручив міністерству енергетики України разом із міністерством закордонних справ «привернути увагу світу максимально до цієї ситуації».

Також Зеленський повідомив, що обговорив ситуацію, що склалася на ЗАЕС з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутеррішем.

«Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки. Розраховуємо на відповідне реагування», — зазначив він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Moonlighter
Moonlighter
1 жовтня 2025, 10:52
#
«Через російські обстріли» — сами по себе стреляют?
+
0
KValera
KValera
1 жовтня 2025, 13:08
#
Moonlighter. Зачем вы сюда тяните российскую пропаганду? Оккупанты стреляют по Никополю, город напротив Энергодара где и расположена ЗАЭС. При обстрелах повредили высоковольтную линию электропередач через которую подаётся электроэнергия на ЗАЭС, отремонтировать линию оккупанты не дают.
+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
1 жовтня 2025, 12:11
#
Останній етап остаточної передачі ЗАЕС оркам…
+
0
HappyInterest
HappyInterest
1 жовтня 2025, 13:28
#
Та то прикормка. І шо з того з тої аес яка тільки ресурс жере? Якшо рф забера собі то хай в неї голова болить.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами