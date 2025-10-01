Multi від Мінфін
Бонус від Мінфіну
1 жовтня 2025, 9:37

Де заробляють найбільше в Україні та як змінилася середня зарплата

Середня зарплата в Україні у серпні 2025 року склала 25 911 гривень. Проте в регіонах рівень заробітків значно відрізняється — від 18,5 тисяч до майже 40 тисяч гривень. Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

Середня зарплата в Україні у серпні 2025 року склала 25 911 гривень.
Фото: depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Де найбільші зарплати

Найвищі зарплати отримують у Києві — 39 535 гривень, що становить 153% від середнього рівня по країні.

У Луганській області середній заробіток сягає 32 541 гривні, а у Дніпропетровській — 26 779 гривень.

Також вищі за середній рівень зарплати у Київській області — 25 963 гривні.

Де зарплати нижче середнього

У низці областей середні зарплати менші за загальноукраїнський показник. У Запорізькій області це 24 681 гривня, в Донецькій — 24 187 гривень, у Львівській — 23 436 гривень.

Менше 23 тисяч гривень отримують у Миколаївській, Херсонській, Полтавській та Рівненській областях.

Читайте: Кабмін підвищив зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій

Найнижчі зарплати в Україні

Найменше заробляють у Чернівецькій області — 18 451 гривня, що становить лише 71% від середнього рівня. У Кіровоградській середній заробіток складає 18 778 гривень, у Тернопільській — 19 837 гривень.

До регіонів із найнижчими доходами також входять Івано-Франківська, Чернігівська та Житомирська області.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
1 жовтня 2025, 12:17
#
У Луганській області середній заробіток сягає 32 541 гривні - це зарплатня обласної військової адміністрації?
Область окуповано на більш ніж 95%…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
