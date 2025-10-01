Multi від Мінфін
1 жовтня 2025, 9:10

Бізнес з початку року поповнив бюджет на 949,8 млрд грн

За січень — вересень до загального фонду державного бюджету надійшло 949,8 млрд грн податкових платежів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року це майже +187,7 млрд грн (+24,6 %). Платникам податків на рахунки відшкодовано 131,2 млрд грн ПДВ. Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

За січень — вересень до загального фонду державного бюджету надійшло 949,8 млрд грн податкових платежів.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Наповнення бюджету

«9 місяців наповнення бюджету — це стійкість попри виклики. Вдячна бізнесу за внесок у фінансову стабільність держави. Завдяки незламності, активності і свідомості платників податків ДПС вдалося виконати план надходжень у січні — вересні на 108,1%», — наголосила вона.

План вересня ДПС виконала на 100,6 %. Загалом до бюджету надійшло 81,5 млрд грн. Порівняно із вереснем 2024 року — це більше на 14,8 млрд грн (+22,2 %).

Надходження податків та зборів, які контролює ДПС:

  • податок на доходи фізосіб — 30,0 млрд грн;
  • податок на прибуток підприємств — 7,8 млрд грн;
  • зібрано ПДВ — 40,1 млрд грн;
  • відшкодування ПДВ — 15,0 млрд грн;
  • акцизний податок — 12,9 млрд грн;
  • рента — 4,4 млрд грн;
  • інші надходження — 1,3 млрд гривень.

​«Тримаємо темп попри об'єктивні складнощі через руйнування ворогом логістичних ланцюгів, постійні атаки на підприємства. Адже сплачені податки — це обороноздатність держави», — додала Карнаух.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
