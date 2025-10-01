Експорт ІТ-послуг у серпні 2025 року зменшився та склав $540 мільйонів

У серпні цьогоріч обсяг IT-експорту зменшився на 2,7% і становив $540 мільйонів. Українській економіці це принесло на $15 мільйонів менше у порівнянні з липнем. Про це повідомляє Львівський кластер з посиланням на дані НБУ .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінився експорт ІТ-послуг

Водночас ці показники на 6,5% або ж $33 мільйони більші порівняно з серпнем 2024 року.

Загалом за 8 місяців поточного року сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала $4,3 мільярда. Це на 1,1% більше ніж за аналогічний період у 2024 році, що у доларовому еквіваленті складає $46 мільйонів.

«Попри виклики повномасштабної війни, українська техіндустрія продовжує демонструвати вражаючу стійкість. Про це свідчать результати цьогорічної IT Arena — головної технологічної події України. Ми об'єднали найбільшу кількість учасників за усі роки конференції — 6 450 гостей з майже 40 країн світу. А інвестиційний фонд найбільшого та найавторитетнішого змагання стартапів в Україні — Startup Competition — сягнув рекордних $15 000 000. Це свідчить про інтерес глобальних інвесторів до українських технологічних продуктів.

Читайте: Експорт ІТ-послуг у липні 2025 року зріс до $555 мільйонів

Звісно, ситуація на ринку вплинула на відсоток коригування зарплатних бюджетів. Тому для того, аби залишатися стабільними, компаніям важливо залишатися фінансово ефективними. Саме про це ми говорили під час одного з мітапів у межах IT Arena 2025 у колі HRD, C&B, Total Rewards, Employer Branding та C-level. Серед основних викликів, з якими стикаються компанії — труднощі із адаптацією винагород релокованих спеціалістів, нерівномірні перегляди для неделівері посад. Впоратися з ними допомагає надійна зарплатна аналітика, як от IT Research: Salary Report. Зараз наша дослідницька команда готує осінню редакцію B2B-звіту. Він стане у пригоді компаніям при формуванні бюджетних політик і правильному балансуванні ризиків", — зауважує Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.