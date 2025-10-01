Мінфін розмістив ОВДП на 14,5 мільярда гривень. Що пропонували інвестору

Міністерство фінансів 30 вересня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 14,5 мільярда гривень в еквіваленті. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що пропонували інвестору

Інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 1,8 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,1 року, 3,5 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,7 року та 2,9 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3,2 року.

Було також запропоновано облігації, номіновані в доларах: 153 млн дол. під 4,06% з погашенням через 1,5 року.

Нагадаємо

У вересні вже вдалося мобілізувати 52,5 млрд грн через ОВДП, від початку 2025 року — 408,5 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 1,8 трлн грн.

Усі залучені кошти спрямовуємо на підтримку Збройних Сил України та фінансову стійкість держави.