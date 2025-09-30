З компаній Ілона Маска масово звільняються топменеджери — FT

Ключові компанії Ілона Маска, Tesla та xAI, зіткнулися з хвилею звільнень топменеджерів протягом останнього року. Керівники йдуть через професійне вигорання, спричинене надвисокими вимогами, та незгоду з політичною діяльністю мільярдера. Про це йдеться у розслідуванні Financial Times.

Причини звільнень

Видання поспілкувалося з десятками нинішніх та колишніх співробітників компаній Маска і виділило дві головні причини відтоку кадрів.

Перша — екстремальна культура роботи. В Tesla існує жарт про робочу етику, що вимагає цілодобової відданості. Один із колишніх радників бізнесмена зазначив, що «у світі Ілона єдина константа — це швидка зміна його заступників». Це підтверджують і самі топменеджери:

Роберт Кіл, який пішов з посади головного юриста xAI, опублікував сатиричне відео, де адвокат у костюмі перекидає розпечене вугілля, з підписом: «Я люблю своїх дітей, але бачу їх замало».

Майк Лібераторе, який пропрацював фінансовим директором xAI лише три місяці перед тим, як перейти до OpenAI, прямо вказав на виснажливий графік.

Друга причина — політична активність Маска. Його відкрита підтримка Дональда Трампа та суперечливі заяви на теми прав людини викликають дискомфорт у співробітників, яким доводиться пояснювати позицію свого керівника родині та друзям.

Одержимість OpenAI: як конкуренція посилила тиск

За словами співробітників, тиск у компаніях значно зріс після запуску ChatGPT наприкінці 2022 року. Конкуренція Ілона Маска з Семом Альтманом, головою OpenAI, стала особистою. Варто нагадати, що Маск був одним зі співзасновників OpenAI, але залишив компанію через розбіжності у поглядах на її розвиток.

«Ілон одержимий конкуренцією з ChatGPT і робить усе, щоб обійти Сема», — розповів один із нещодавно звільнених топменеджерів.

Ця «одержимість» призводить до додаткового навантаження на персонал, який змушений працювати в умовах постійної гонки.

Криза в Tesla: скорочення та скасовані проєкти

Ситуацію в Tesla ускладнили внутрішні проблеми. У квітні 2024 року компанія скоротила 14 000 працівників, а також скасувала проєкт бюджетного електромобіля за $25 000. Це рішення деморалізувало команду та призвело до відтоку талантів. Наприклад, керівник проєкту Даніель Хо перейшов до Waymo, що розробляє безпілотні таксі для Google.

Більшість колишніх співробітників уникають публічної критики Маска, побоюючись його реакції. Одним із винятків став Джорджо Балестрієрі, який після восьми років роботи в Tesla заявив, що Маск завдав «величезної шкоди місії компанії та демократичним інститутам».

Попри все, xAI продовжує гонку

Попри втрату керівних кадрів, Маск агресивно розвиває свій ШІ-стартап xAI. Компанія вже залучила понад $15 млрд інвестицій і будує у Мемфісі гігантський дата-центр, де планується встановити 550 000 новітніх чипів Nvidia Blackwell.

Для фінансування xAI залучає кошти з інших компаній імперії Маска: у липні SpaceX надала позику на $2 млрд, а в листопаді акціонери Tesla голосуватимуть за дозвіл інвестувати в ШІ-стартап. Хоча чат-бот Grok від xAI вже інтегрований у соцмережу X, компанія поки що відстає від лідерів ринку за кількістю клієнтів.