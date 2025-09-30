Multi від Мінфін
30 вересня 2025, 19:14

Епоха змін у Spotify: засновник Даніель Ек залишає посаду CEO після 20 років

Засновник та незмінний керівник Spotify Даніель Ек оголосив, що залишить посаду генерального директора у січні 2026 року, завершуючи 20-річний етап управління компанією. Він перейде на нову посаду виконавчого голови ради директорів, а операційне керівництво музичним стрімінговим гігантом візьмуть на себе два співпрезиденти. Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії 30 вересня.

Засновник та незмінний керівник Spotify Даніель Ек оголосив, що залишить посаду генерального директора у січні 2026 року, завершуючи 20-річний етап управління компанією.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто очолить Spotify: модель подвійного керівництва

Після відходу Даніеля Ека з посади CEO, компанію очолять Алекс Норстрьом та Густав Седерстрем у ролі співгенеральних директорів. Обидва є ветеранами Spotify з понад 15-річним досвідом роботи.

  • Алекс Норстрьом зараз відповідає за бізнес-напрямок.
  • Густав Седерстрем керує розробкою продуктів та технологій.

Сам Ек не відходить від справ повністю. Як виконавчий голова ради директорів, він планує зосередитись на довгостроковій стратегії, інвестиціях та взаємодії з регуляторними органами, залишаючись глибоко залученим у життя компанії.

Новий фокус Ека: від музики до оборонних технологій

Однією з причин зміни ролі є бажання Даніеля Ека приділяти більше уваги своїм стороннім проєктам. Його інвестиційна компанія Prima Materia активно вкладає кошти в європейські технологічні стартапи.

Найбільш резонансною стала інвестиція у 2024 році, коли Prima Materia вклала €600 млн у німецького виробника оборонних дронів Helsing. Після цього Ек обійняв посаду голови ради директорів у цій компанії. Своє рішення він пояснив тим, що майбутнє сучасних воєнних конфліктів визначатиметься штучним інтелектом та автономними системами.

Ціна інвестицій: бойкот від музикантів

Інвестиції засновника Spotify у військові технології викликали хвилю критики та призвели до бойкоту з боку деяких музикантів. Низка гуртів висловили протест, прибравши свої каталоги з платформи.

Серед них — King Gizzard & the Lizard Wizard, Massive Attack, Godspeed You! Black Emperor та Deerhoof. Учасники останнього гурту заявили, що не бажають, аби їхня музика опосередковано підтримувала розробку бойових технологій.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
