Долар та євро падають на міжбанку. Курс європейської валюти у вівторок, 30 вересня, просів на 23 копійки. Про це свідчать дані «Мінфіну».
30 вересня 2025, 17:33
Євро подешевшало на міжбанку у вівторок
|
Відкриття 30 вересня
|
Закриття 30 вересня
|
Зміни
|
41,25/41,28
|
41,08/41,17
|
17/14
|
48,43/48,45
|
48,20/48,23
|
23/22
Офіційний курс: долар — 41,14 грн, євро — 48,30 грн.
Середній курс у банках: 41,10−41,50 грн/долар, 48,17−48,80 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,20−41,30, євро — 48,60−48,78 грн.
Джерело: Мінфін
