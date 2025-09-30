У росії до кінця року заборонили експорт бензину

У росії продовжили до кінця року тимчасову заборону на експорт бензину і ввели обмеження для інших видів палива. Про це пише «Інтерфакс-рф».

Що відомо

Як йдеться у повідомленні, новою постановою продовжено тимчасову заборону на вивезення автомобільного бензину за межі країни.

Вона діятиме до 31 грудня 2025 року включно та стосується всіх експортерів, включаючи безпосередніх виробників. До цього виробникам було заборонено експортувати бензин до кінця вересня, а невиробникам — до кінця жовтня.