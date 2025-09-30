Multi від Мінфін
30 вересня 2025, 17:52

Експерти очікують на подальше зниження ставок ФРС

Федеральна резервна система США (ФРС) знизила ключову процентну ставку на 0,25% та дала зрозуміти, що готова до подальшого пом'якшення монетарної політики. У відповідь на це провідні інвестиційні банки, включно зі Standard Chartered та BofA, заявили, що очікують ще два аналогічні зниження до кінця року через погіршення ситуації на ринку праці. Про це повідомляє Reuters 30 вересня.

Федеральна резервна система США (ФРС) знизила ключову процентну ставку на 0,25% та дала зрозуміти, що готова до подальшого пом'якшення монетарної політики.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Сигнал від голови ФРС: ринок праці у пріоритеті

Після дводенного засідання голова ФРС Джером Пауелл на пресконференції чітко окреслив новий пріоритет регулятора. За його словами, головну увагу він та його колеги тепер приділяють «охолодженню» ринку праці в США.

Це важливий сигнал для ринків, який свідчить про те, що центральний банк більше стурбований ризиками уповільнення економіки та зростання безробіття, ніж інфляцією. Саме тому аналітики розцінили його слова як натяк на подальше зниження вартості кредитування для стимулювання економічної активності.

ФРС може залишитись без даних

Ситуацію ускладнює ймовірне часткове припинення роботи уряду США («шатдаун»), що насувається на країну. У понеділок Міністерство праці США попередило, що в разі «шатдауну» публікація ключових економічних даних буде призупинена.

Це створює серйозну проблему для ФРС та інвесторів. Зокрема, може бути відкладено публікацію п'ятничного звіту про зайнятість — одного з найважливіших показників, на який орієнтується центральний банк при ухваленні рішень. Без цих даних ФРС фактично діятиме «наосліп», що може змусити інвесторів займати більш захисні позиції та посилити волатильність на ринках.

Прогнози аналітиків: коли чекати наступних кроків

Більшість великих брокерських компаній сходяться на думці, що ФРС продовжить знижувати ставки.

Standard Chartered приєднався до консенсусу, прогнозуючи ще два зниження ставки цього року.

BofA Global Research не очікує зниження на найближчому засіданні, але попереджає, що якщо дані про ринок праці виявляться гіршими за прогнози, наступний крок можуть перенести на жовтень.

Чому це важливо

Рішення ФРС щодо процентної ставки — це головна фінансова новина для всього світу, а не лише для США. Зниження ставки означає «дешевші гроші»: кредити для бізнесу та споживачів стають доступнішими, що стимулює економіку.

Для глобальних ринків це означає потенційне ослаблення долара США та зміну напрямків руху капіталу, оскільки інвестори шукатимуть вищу дохідність в інших країнах.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
