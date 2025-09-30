Долар та євро падають: НБУ встановив курси валют на середу

Нацбанк встановив курси гривні до іноземних валют на середу, 1 жовтня. Згідно з даними на сайті НБУ, долар та євро подешевшали.

На середу НБУ встановив такий курс долара: 41,1420грн. Це на 18 копійок менше, ніж у вівторок (41,3176).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Водночас курс євро на середу був встановлений на позначці — 48,3028, що на 14 копійок менше, ніж у вівторок (48,4408).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на середу встановив такий курс польського злотого: 11,3457 (у вівторок курс був 11,3111).

