Єврокомісія схвалила покупку Versace модним будинком Prada за $1,4 млрд

Європейська комісія, головний антимонопольний регулятор Євросоюзу, схвалила угоду, в рамах якої італійський будинок моди Prada купує бренд Versace у Capri Holdings.

«Комісія дійшла висновку, що зазначена угода не викликає побоювань щодо конкуренції, враховуючи обмежене становище компаній на ринку в результаті запропонованого злиття. Заявлена угода була розглянута в рамках спрощеної процедури перевірки злиття», — йдеться в прес-релізі ЄК.

Передісторія

Угода була оголошена у квітні, її закриття очікується у другому півріччі поточного року. Вартість Versace була оцінена у $1,375 млрд.

Capri, якій також належать бренди Michael Kors та Jimmy Choo, придбала Versace у 2018 році за 1,8 млрд євро.

Акції Capri додають у ціні 0,4% під час попередніх торгів у вівторок.