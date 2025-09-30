Світові M&A-угоди перевищили $1 трлн у третьому кварталі — FT

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 вересня 2025, 11:59

Світові M&A-угоди перевищили $1 трлн у третьому кварталі — FT

Глобальний ринок злиттів і поглинань (M&A) у третьому кварталі перевищив позначку $1 трлн на тлі рекордної кількості мегаугод, включно з $55-мільярдним викупом Electronic Arts. Про це пише Forbes з посиланням на FT.

Глобальний ринок злиттів і поглинань (M&A) у третьому кварталі перевищив позначку $1 трлн на тлі рекордної кількості мегаугод, включно з $55-мільярдним викупом Electronic Arts.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Найбільші поглинання

Серед найбільших операцій літа — поглинання Union Pacific компанії Norfolk Southern за $85 млрд, злиття Anglo American з Teck на $50 млрд та придбання CyberArk компанією Palo Networks за $25 млрд.

Загалом за девʼять місяців 2025 року укладено 47 угод із вартістю понад $10 млрд — найбільший показник з моменту, коли Лондонська біржа почала вести підрахунки.

Експерти кажуть, що ринок увійшов у фазу, коли можливим стає те, що раніше здавалося неймовірним. «M&A зараз у вогні, і навряд чи це зміниться найближчим часом», — зазначив Джейкоб Клінг, співголова практики M&A в юрфірмі Wachtell Lipton.

За словами банкірів, активність стимулює поєднання факторів: від зміни антимонопольного підходу до впевненості топменеджерів у сприятливому ринковому середовищі.

Загалом світовий ринок M&A цього року сягнув $3,1 трлн — на 35% більше, ніж торік, і може стати найуспішнішим з 2021-го.

Інвестиційні банки фіксують рекордні прибутки: з початку року вони заробили $95,4 млрд комісійних, що є другим найвищим показником в історії. Лише Bank of America може отримати до $130 млн гонорару за консультування угоди Norfolk Southern — більше, ніж рекордні $123 млн, які JPMorgan Chase заробив на продажі Allergan компанії AbbVie у 2019 році.

У 2025 році глобальна економіка, ймовірно, перебуває в фазі відновлення або стабільного зростання після невизначеності попередніх років, спричиненої пандемією, геополітичними конфліктами та інфляційними тиском.

Зростання обсягу M&A до $3,1 трлн за дев’ять місяців (на 35% більше, ніж у 2024 році) свідчить про високу впевненість компаній у сприятливих економічних умовах. Це може бути пов’язано з такими факторами:

  • Зміна антимонопольного регулювання. Пом’якшення регуляторних обмежень у ключових країнах, таких як США чи ЄС, могло полегшити укладання великих угод.
  • Низькі процентні ставки або доступ до капіталу. Сприятливі умови фінансування дозволяють компаніям залучати кошти для великих транзакцій.
  • Технологічний прогрес і конкуренція. Зростання угод у технологічному секторі (наприклад, покупка CyberArk компанією Palo Networks за $25 млрд) відображає прагнення компаній зміцнити позиції в таких сферах, як кібербезпека, штучний інтелект і хмарні технології.
  • Глобалізація та консолідація. Угоди, такі як поглинання Union Pacific компанією Norfolk Southern ($85 млрд), вказують на прагнення компаній до консолідації в традиційних секторах, таких як транспорт і логістика, для підвищення ефективності та економії на масштабі.

Український ринок M&A у першому півріччі 2025 року показав впевнене зростання, попри воєнні ризики та скромні економічні прогнози.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами