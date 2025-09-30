Світові M&A-угоди перевищили $1 трлн у третьому кварталі — FT

Глобальний ринок злиттів і поглинань (M&A) у третьому кварталі перевищив позначку $1 трлн на тлі рекордної кількості мегаугод, включно з $55-мільярдним викупом Electronic Arts. Про це пише Forbes з посиланням на FT.

Найбільші поглинання

Серед найбільших операцій літа — поглинання Union Pacific компанії Norfolk Southern за $85 млрд, злиття Anglo American з Teck на $50 млрд та придбання CyberArk компанією Palo Networks за $25 млрд.

Загалом за девʼять місяців 2025 року укладено 47 угод із вартістю понад $10 млрд — найбільший показник з моменту, коли Лондонська біржа почала вести підрахунки.

Експерти кажуть, що ринок увійшов у фазу, коли можливим стає те, що раніше здавалося неймовірним. «M&A зараз у вогні, і навряд чи це зміниться найближчим часом», — зазначив Джейкоб Клінг, співголова практики M&A в юрфірмі Wachtell Lipton.

За словами банкірів, активність стимулює поєднання факторів: від зміни антимонопольного підходу до впевненості топменеджерів у сприятливому ринковому середовищі.

Загалом світовий ринок M&A цього року сягнув $3,1 трлн — на 35% більше, ніж торік, і може стати найуспішнішим з 2021-го.

Інвестиційні банки фіксують рекордні прибутки: з початку року вони заробили $95,4 млрд комісійних, що є другим найвищим показником в історії. Лише Bank of America може отримати до $130 млн гонорару за консультування угоди Norfolk Southern — більше, ніж рекордні $123 млн, які JPMorgan Chase заробив на продажі Allergan компанії AbbVie у 2019 році.

У 2025 році глобальна економіка, ймовірно, перебуває в фазі відновлення або стабільного зростання після невизначеності попередніх років, спричиненої пандемією, геополітичними конфліктами та інфляційними тиском.

Зростання обсягу M&A до $3,1 трлн за дев’ять місяців (на 35% більше, ніж у 2024 році) свідчить про високу впевненість компаній у сприятливих економічних умовах. Це може бути пов’язано з такими факторами:

Зміна антимонопольного регулювання. Пом’якшення регуляторних обмежень у ключових країнах, таких як США чи ЄС, могло полегшити укладання великих угод.

Низькі процентні ставки або доступ до капіталу. Сприятливі умови фінансування дозволяють компаніям залучати кошти для великих транзакцій.

Технологічний прогрес і конкуренція. Зростання угод у технологічному секторі (наприклад, покупка CyberArk компанією Palo Networks за $25 млрд) відображає прагнення компаній зміцнити позиції в таких сферах, як кібербезпека, штучний інтелект і хмарні технології.

Глобалізація та консолідація. Угоди, такі як поглинання Union Pacific компанією Norfolk Southern ($85 млрд), вказують на прагнення компаній до консолідації в традиційних секторах, таких як транспорт і логістика, для підвищення ефективності та економії на масштабі.

Український ринок M&A у першому півріччі 2025 року показав впевнене зростання, попри воєнні ризики та скромні економічні прогнози.