Світові M&A-угоди перевищили $1 трлн у третьому кварталі — FT

Глобальний ринок злиттів і поглинань (M&A) у третьому кварталі перевищив позначку $1 трлн на тлі рекордної кількості мегаугод, включно з $55-мільярдним викупом Electronic Arts. Про це пише Forbes з посиланням на FT.
Найбільші поглинання
Серед найбільших операцій літа — поглинання Union Pacific компанії Norfolk Southern за $85 млрд, злиття Anglo American з Teck на $50 млрд та придбання CyberArk компанією Palo Networks за $25 млрд.
Загалом за девʼять місяців 2025 року укладено 47 угод із вартістю понад $10 млрд — найбільший показник з моменту, коли Лондонська біржа почала вести підрахунки.
Експерти кажуть, що ринок увійшов у фазу, коли можливим стає те, що раніше здавалося неймовірним. «M&A зараз у вогні, і навряд чи це зміниться найближчим часом», — зазначив Джейкоб Клінг, співголова практики M&A в юрфірмі Wachtell Lipton.
За словами банкірів, активність стимулює поєднання факторів: від зміни антимонопольного підходу до впевненості топменеджерів у сприятливому ринковому середовищі.
Загалом світовий ринок M&A цього року сягнув $3,1 трлн — на 35% більше, ніж торік, і може стати найуспішнішим з 2021-го.
Інвестиційні банки фіксують рекордні прибутки: з початку року вони заробили $95,4 млрд комісійних, що є другим найвищим показником в історії. Лише Bank of America може отримати до $130 млн гонорару за консультування угоди Norfolk Southern — більше, ніж рекордні $123 млн, які JPMorgan Chase заробив на продажі Allergan компанії AbbVie у 2019 році.
У 2025 році глобальна економіка, ймовірно, перебуває в фазі відновлення або стабільного зростання після невизначеності попередніх років, спричиненої пандемією, геополітичними конфліктами та інфляційними тиском.
Зростання обсягу M&A до $3,1 трлн за дев’ять місяців (на 35% більше, ніж у 2024 році) свідчить про високу впевненість компаній у сприятливих економічних умовах. Це може бути пов’язано з такими факторами:
- Зміна антимонопольного регулювання. Пом’якшення регуляторних обмежень у ключових країнах, таких як США чи ЄС, могло полегшити укладання великих угод.
- Низькі процентні ставки або доступ до капіталу. Сприятливі умови фінансування дозволяють компаніям залучати кошти для великих транзакцій.
- Технологічний прогрес і конкуренція. Зростання угод у технологічному секторі (наприклад, покупка CyberArk компанією Palo Networks за $25 млрд) відображає прагнення компаній зміцнити позиції в таких сферах, як кібербезпека, штучний інтелект і хмарні технології.
- Глобалізація та консолідація. Угоди, такі як поглинання Union Pacific компанією Norfolk Southern ($85 млрд), вказують на прагнення компаній до консолідації в традиційних секторах, таких як транспорт і логістика, для підвищення ефективності та економії на масштабі.
Український ринок M&A у першому півріччі 2025 року показав впевнене зростання, попри воєнні ризики та скромні економічні прогнози.
