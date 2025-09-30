ЄС виділить Україні 2 млрд євро на виробництво дронів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 вересня 2025, 11:37

ЄС виділить Україні 2 млрд євро на виробництво дронів

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про домовленість з Україною щодо спрямування 2 мільярдів євро на виробництво дронів. Про це повідомляє Укрінформ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про домовленість з Україною щодо спрямування 2 мільярдів євро на виробництво дронів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

«Якщо ми й далі вважаємо, що Україна — це наша перша лінія оборони, ми повинні посилити військову допомогу Україні. Тому конкретно ми домовилися з Україною, що на дрони зараз буде витрачено загалом 2 мільярди євро. Це дозволяє Україні масштабуватися та використовувати свій повний потенціал. І, звичайно, це також дозволить ЄС отримати користь від цієї технології», — сказала фон дер Ляєн.

За її словами, Європа повинна «дати сильну та єдину відповідь на вторгнення російських дронів на наші кордони».

«Саме тому ми запропонуємо негайні заходи для створення „стіни дронів“ у рамках ініціативи Eastern Flank Watch. Ми маємо рухатися вперед разом з Україною та НАТО», — додала президентка Єврокомісії.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+30
kievpol
kievpol
30 вересня 2025, 11:51
#
Шо ж Ви забираєте хліб у Стерненка, чем же он харчеваться будет?
+
0
Я. ..
Я. ..
30 вересня 2025, 14:43
#
За нього не переживай, він знайде якихось посіпак, котрі будуть за нього тєльняжку на грудях рвати і донатити йому всю зп, поки пан стерненко обирає нову кофтинку стон айленд, купує собі і жінці по авто, сидячи в ресторані дорогого ЖК в Києві, це все при тому шо пан стерненко безробітній з 20х років))

Отакий «патріотичний» безробітній мільйонер сам за себе вирішив, що закон йому не писаний коли самовільно проігнорував повістку, тому він за твої гроші буде «патріотом», а ти йде кінцівки залишай в окопі, ухилянт!!!)

В цей же батальйон «волонтерів» можна записувати лаченкова, в котрого тільки макасіни від лоро п`яно за 60к, в мережі є це все, далі буде безпритульний, котрий хати собі купляє під час війни і закрити цю чарівну четверіку може лебіга, котрий збирав донати, а потім раптом купив своїм батькам приватний будинок))

Чисто типове стадо «волонтерів»))
+
0
Я. ..
Я. ..
30 вересня 2025, 14:44
#
Про стерненка взагалі ось:

«Сергій Стерненко, який нещодавно потрапив у скандал із неявкою за повісткою до ТЦК, за роки повномасштабної війни вивів зі своїх криптогаманців, на які збирав, як заявлялося, допомогу на армію, понад $1 млн.
Крім того, він та члени його родини в період повномасштабної війни купували нерухомість та автомобілі, повідомляють ЗМІ.
За даними джерел ТГ-каналу «Політика Страни», з одного крипторахунку, на який С.Стерненко збирав гроші, на той самий гаманець у криптобіржі Binance було виведено 1,015 млн USDT (курс приблизно дорівнює курсу американського долара), а з іншого крипторахунку на тій самій криптобіржі — 350,75 тис. USDT.
Також С.Стерненко збирає пожертвування на свої рахунки в українських банках. При цьому в податковій декларації про майновий стан та доходи він вказав отримання доходів (коштів) у розмірі 44,61 млн грн. З них: у 2022 році — 18,68 млн грн.; у 2023 році — 25,93 млн грн.
За даними реєстрів, у 2023 році С.Стерненко та його співмешканка Наталія Усатенко придбали два автомобілі Volkswagen Tiguan. На ім'я С.Стерненка цей автомобіль зареєстрований 11.01.2023. Вартість за договором купівлі-продажу — 950 тис. грн. (середня ринкова вартість — 1,3 млн грн.).
На ім'я Н.Усатенко автомобіль зареєстровано 20.12.2023. За договором він придбаний лише за 70 тис. грн., що у багато разів нижче за ринкову вартість. За даними джерел, обома автомобілями С.Стерненко та Н.Усатенко користуються особисто.
+
0
Я. ..
Я. ..
30 вересня 2025, 14:44
#
Батько С.Стерненко В’ячеслав, згідно з даними реєстрів, у липні 2024 року придбав земельну ділянку 4,5011 га у Білгород-Дністровському районі Одеської області.
Щодо батьків Н.Усатенко, то, за інформацією джерел, її батьки проживають у м.Горлівка, на захопленій РФ території Донецької області. На підконтрольній Україні території востаннє вони були ще до повномасштабного вторгнення і з того часу не поверталися.
У серпні 2023 року мати Н.Усатенко публікувала фото у соцмережі «Однокласники» з кримської Алушти.
Як нагадують ЗМІ, С.Стерненко фігурує у кількох кримінальних справах, у т.ч. про викрадення людини та вбивство. За даними джерел у правоохоронних органах, у період з 24.04.2018 до 16.09.2021 він перебував на обліку в Одеському РУП № 1 ГУНП в Одеській області як особа, причетна до збуту наркотиків (ЄРДР №*0920 от 14.12.2017 за ч.3 ст. 307 КК)."
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами