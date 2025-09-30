Multi від Мінфін
30 вересня 2025, 10:13

Швейцарія пропонує перенести виробництво золота в США в обмін на зниження мит

Швейцарія запропонувала перенести частину своїх потужностей з перероблення золота у США, щоб переконати адміністрацію президента Дональда Трампа знизити 39% мита, запроваджені минулого місяця. Про це пише Bloomberg.

Швейцарія запропонувала перенести частину своїх потужностей з перероблення золота у США, щоб переконати адміністрацію президента Дональда Трампа знизити 39% мита, запроваджені минулого місяця.
Що відомо

Швейцарська влада розглядає поступки Штатам у різних секторах, від енергетики до сільського господарства, після того, як попередня спроба президентки Карін Келлер-Зуттер протистояти Дональду Трампу провалилася.

За словами джерел, знайомих з перебігом переговорів, у пропозиції, зробленій міністру фінансів Скотту Бессенту і торговому представнику Джеймісону Гріру, йдеться про те, що швейцарські переробники перемістять свою найменш прибуткову діяльність до США.

Це передбачає переплавлення злитків золота, якими торгують у Лондоні, та їхнє перекування у менші злитки, популярні в Нью-Йорку. Люди, які розповіли про це, побажали залишитися неназваними, оскільки переговори є конфіденційними.

Міністерство фінансів США не відреагувало на запит агентства про коментар.

Читайте також: Золоті резерви США перевищили $1 трильйон

Уряд Швейцарії відмовився коментувати ситуацію в золотодобувній галузі, але заявив, що «оптимізував свою пропозицію США, щоб досягти якнайшвидшої угоди».

«Дипломатичні та політичні обміни триватимуть з метою досягнення якнайшвидшого зниження додаткових мит», — йдеться у заяві швейцарського уряду.

Торгівля золотом зі США зазвичай є досить збалансованою, однак це змінилося, коли в першому кварталі виник великий профіцит. Через побоювання щодо можливих мит на золото з боку Трампа трейдери скористалися можливістю заробити.

Швейцарський експорт у США обвалився вже за перший місяць чинності 39%-го мита, що є найвищим серед розвинутих країн. Продажі іноземних товарів в Америку (за винятком золота) у серпні знизилися на 22% порівняно з липнем. Це включає значне скорочення експорту годинників. Імпорт зі США до Швейцарії залишився стабільним.

Дефіцит торгівлі США зі Швейцарією скоротився приблизно на третину — до 2,06 млрд франків ($2,6 млрд) порівняно з 2,93 млрд франків у попередньому місяці. Згідно з розрахунками Bloomberg, заснованими на даних швейцарської митниці, серпневий показник став другим найнижчим з 2020 року.

Експорт золота в США постраждав іще помітніше, впавши на 99% порівняно з липнем — до 0,3 тонни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
