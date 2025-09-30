Підприємці, які продають на OLX, тепер отримують кошти з післяплати напряму на рахунок ФОП — швидко, прозоро та без зайвих дій — завдяки сервісу NovaPay. Про це йдеться у повідомленні Нової пошти.
NovaPay і OLX запустили автоматичне зарахування післяплати на рахунки підприємців
Деталі
Також фінансова установа реалізувала для OLX сервіс, який автоматично розподіляє платіж: система відраховує комісію платформи, а продавець отримує чистий (нетто) дохід одразу після оплати товару покупцем у відділенні Нової пошти.
Продавці-підприємці на OLX отримують зручний інструмент для роботи з післяплатою: у своєму кабінеті вони можуть оформлювати накладні на відправлення, відстежувати статус замовлень та контролювати надходження коштів і не приділяти час виплаті комісії маркетплейсу. Для платформи OLX — тут також є переваги: адже зручність в роботі клієнтів прямо впливає на їхню конверсію.
Як підприємцям пройти верифікацію на OLX та отримувати післяплату на рахунок ФОП з продажів через OLX Доставку:
- оновити платіжну інформацію у кабінеті OLX;
- погодитись на передачу даних до NovaPay;
- мати діючий договір з NovaPay на безготівковий переказ коштів, який можна заключити онлайн у застосунку NovaPay;
- після цього у профілі активується функція післяплати;
- отримувати кошти за продані товари — на рахунок NovaPay — день у день, на рахунки інших банків — наступного дня.
