NovaPay і OLX запустили автоматичне зарахування післяплати на рахунки підприємців

Підприємці, які продають на OLX, тепер отримують кошти з післяплати напряму на рахунок ФОП — швидко, прозоро та без зайвих дій — завдяки сервісу NovaPay. Про це йдеться у повідомленні Нової пошти.

Деталі

Також фінансова установа реалізувала для OLX сервіс, який автоматично розподіляє платіж: система відраховує комісію платформи, а продавець отримує чистий (нетто) дохід одразу після оплати товару покупцем у відділенні Нової пошти.

Продавці-підприємці на OLX отримують зручний інструмент для роботи з післяплатою: у своєму кабінеті вони можуть оформлювати накладні на відправлення, відстежувати статус замовлень та контролювати надходження коштів і не приділяти час виплаті комісії маркетплейсу. Для платформи OLX — тут також є переваги: адже зручність в роботі клієнтів прямо впливає на їхню конверсію.

Як підприємцям пройти верифікацію на OLX та отримувати післяплату на рахунок ФОП з продажів через OLX Доставку: