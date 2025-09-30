Трамп анонсував 100% мита на кінофільми та меблі

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір запровадити мита на закордонні кінофільми та меблі. Про це він написав у соцмережі Truth Social 29 вересня.

Що відомо

Трамп заявив, що запровадить мита в розмірі 100% на будь-які кінофільми, зняті за межами США.

Пізніше Трамп пообіцяв «встановити значні мита для будь-яких країн, що виробляють меблі не на американській території».

Президент пояснив ці рішення «повною втратою» цих галузей для економіки США на користь інших країн. Трамп поклав відповідальність за це на губернаторів штатів Каліфорнія і Північна Кароліна.

Нагадаємо

