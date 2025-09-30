Золоті резерви США перевищили $1 трильйон

Через нові історичні максимуми золота, яке піднялося вище $3824,50 за унцію 29 вересня, золоті резерви Казначейства США вперше перевищили $1 трильйон. Ця сума більш ніж у 90 разів перевищує зазначену в офіційному балансі уряду вартість. Про це пише Вloomberg.

Запас золота в США

Найбільший у світі запас золота перетнув цю позначку після зростання ціни на 45% цього року. Однак його офіційна вартість, заснована на ціні $42,22 за унцію, встановленій Конгресом у 1973 році, становить лише трохи більше $11 мільярдів.

Яка причина зростання

Цього року ціни на золоті злитки били рекорд за рекордом. Інвестори активно шукають безпечні активи через торговельні війни, геополітичну напруженість та зростаюче занепокоєння щодо потенційної кризи державного фінансування в США. Додатково зростання було підживлено припливом коштів у біржові фонди та відновленням ставок на зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС).

На відміну від більшості країн, золото США зберігається безпосередньо урядом, а не центральним банком. Оновлення вартості резервів до сьогоднішніх цін вивільнило б приблизно $990 мільярдів до скарбниці Казначейства.

Ця сума могла б покрити приблизно половину загального дефіциту бюджету США у розмірі $1,973 трильйона за фінансовий рік до серпня. За словами заявив високопоставленого чиновника Міністерства фінансів, такий рівень дефіциту був перевищений лише у 2020 та 2021 роках.

Хоча переоцінка золота здається спокусливою на тлі обмежень стелі боргу, вона матиме далекосяжні наслідки для фінансової системи, включаючи підвищення ліквідності. Однак США не будуть першою країною, яка це зробить: Німеччина, Італія та Південна Африка вже ухвалили рішення про переоцінку своїх резервів протягом останніх десятиліть.

Наразі загальний обсяг золотих запасів США становить близько 261,5 мільйона унцій. Трохи більше половини цих резервів зберігаються у сховищі поруч із базою армії США у Форт-Ноксі, штат Кентуккі.