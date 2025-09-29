SEC підтримала скасування обов'язкового квартального звіту компаній з Уолл-стріт

Голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Пол Аткінс виступив за скасування обов'язкової квартальної звітності для компаній, підтримавши пропозицію президента Дональда Трампа. У своїй колонці для Financial Times він закликав до мінімального нагляду, що може докорінно змінити правила для американського фондового ринку, який функціонував за поточними стандартами понад 50 років.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Суть пропозиції: звіти кожні пів року

Ідея, яку активно просуває Дональд Трамп, полягає в тому, щоб зобов'язати публічні компанії звітувати про свої фінансові результати не кожні 90 днів, а двічі на рік. На думку президента, такий крок дозволить бізнесу скоротити витрати на підготовку звітів та заохотить керівництво компаній зосередитись на довгострокових стратегіях, а не на короткострокових показниках.

Вперше Трамп висунув цю пропозицію ще у 2018 році. Тоді SEC вивчала це питання, але зрештою залишила чинні правила без змін. Однак цього разу, схоже, регулятор повністю підтримує ініціативу, що значно підвищує її шанси на реалізацію.

Позиція регулятора та філософія Аткінса

Новий голова SEC Пол Аткінс чітко окреслив свій підхід до регулювання ринку.

«Уряд повинен забезпечити мінімальну ефективну дозу регулювання, необхідну для захисту інвесторів, дозволяючи при цьому бізнесу процвітати», — написав він, додавши, що зміни не повинні диктуватися політичними тенденціями.

Хоча Аткінс не назвав конкретних термінів для впровадження цієї реформи, його публічна підтримка сигналізує про серйозність намірів регулятора.

Аргументи проти: ризики для інвесторів та ринку

Попри підтримку з боку Білого дому, ідея скасування квартальних звітів викликає занепокоєння у частини інвесторів та захисників прозорості ринку. Критики попереджають, що рідша публікація фінансових даних може:

Знизити прозорість: Інвестори отримуватимуть менше актуальної інформації для ухвалення рішень.

Збільшити волатильність: Ринки можуть реагувати гостріше на новини, які накопичувалися протягом шести місяців.

Дозволити компаніям приховувати проблеми: Керівництво матиме більше часу, щоб відкладати публікацію поганих новин.

Багато аналітиків вважають, що однією з причин, чому американські акції торгуються з премією порівняно з іншими ринками, є саме суворі вимоги до звітності. Послаблення цих вимог може зробити ринок США менш привабливим.