Заява Трампа спричинила ралі акцій виробників канабісу

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 вересня 2025, 19:11

Заява Трампа спричинила ралі акцій виробників канабісу

Акції компаній, що займаються виробництвом канабісу, продемонстрували стрімке зростання в понеділок після того, як президент США Дональд Трамп у соціальній мережі підтримав використання каннабідіолу (CBD) для догляду за літніми людьми. На тлі цієї новини котирування таких компаній, як Tilray Brands та Canopy Growth, злетіли на десятки відсотків. Про це повідомляє Reuters 29 вересня.

Акції компаній, що займаються виробництвом канабісу, продемонстрували стрімке зростання в понеділок після того, як президент США Дональд Трамп у соціальній мережі підтримав використання каннабідіолу (CBD) для догляду за літніми людьми.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що саме сказав Трамп

У неділю Дональд Трамп опублікував допис у своїй соціальній мережі Truth Social, в якому заявив, що каннабідіол, отриманий з конопель, може «революціонізувати охорону здоров'я для літніх людей». За його словами, CBD допомагає уповільнити прогресування хвороб і є альтернативою рецептурним препаратам.

Ця заява прозвучала на тлі його попередніх коментарів про те, що адміністрація розглядає можливість рекласифікації марихуани, що може пом'якшити кримінальну відповідальність за її використання.

Реакція ринку: цифри та рекорди

Інвестори миттєво відреагували на слова Трампа, що спричинило шалене зростання на ринку:

  • Tilray Brands (TLRY.O) злетіли на 42%.
  • Aurora Cannabis (ACB.TO) додали 25,4%.
  • Canopy Growth (WEED.TO) зросли на 18,3%.
  • Cronos Group (CRON.TO) додали 15,5%.

Біржові фонди (ETF), орієнтовані на цей сектор, також показали рекордні результати. AdvisorShares (MSOS.P) та Roundhill зросли на 21,8% та 21,6% відповідно. Обидва фонди можуть зафіксувати найбільший квартальний приріст в історії — понад 70%.

«MSOS, найбільший ETF, орієнтований на марихуану в США,… виграє від несподіваної недільної підтримки потенційних переваг CBD з боку президента Трампа», — зазначив Бен Лейдлер, керівник відділу стратегії акцій Bradesco BBI.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами