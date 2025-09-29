Заява Трампа спричинила ралі акцій виробників канабісу

Акції компаній, що займаються виробництвом канабісу, продемонстрували стрімке зростання в понеділок після того, як президент США Дональд Трамп у соціальній мережі підтримав використання каннабідіолу (CBD) для догляду за літніми людьми. На тлі цієї новини котирування таких компаній, як Tilray Brands та Canopy Growth, злетіли на десятки відсотків. Про це повідомляє Reuters 29 вересня.

Що саме сказав Трамп

У неділю Дональд Трамп опублікував допис у своїй соціальній мережі Truth Social, в якому заявив, що каннабідіол, отриманий з конопель, може «революціонізувати охорону здоров'я для літніх людей». За його словами, CBD допомагає уповільнити прогресування хвороб і є альтернативою рецептурним препаратам.

Ця заява прозвучала на тлі його попередніх коментарів про те, що адміністрація розглядає можливість рекласифікації марихуани, що може пом'якшити кримінальну відповідальність за її використання.

Реакція ринку: цифри та рекорди

Інвестори миттєво відреагували на слова Трампа, що спричинило шалене зростання на ринку:

Tilray Brands (TLRY.O) злетіли на 42%.

Aurora Cannabis (ACB.TO) додали 25,4%.

Canopy Growth (WEED.TO) зросли на 18,3%.

Cronos Group (CRON.TO) додали 15,5%.

Біржові фонди (ETF), орієнтовані на цей сектор, також показали рекордні результати. AdvisorShares (MSOS.P) та Roundhill зросли на 21,8% та 21,6% відповідно. Обидва фонди можуть зафіксувати найбільший квартальний приріст в історії — понад 70%.

«MSOS, найбільший ETF, орієнтований на марихуану в США,… виграє від несподіваної недільної підтримки потенційних переваг CBD з боку президента Трампа», — зазначив Бен Лейдлер, керівник відділу стратегії акцій Bradesco BBI.