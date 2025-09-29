Курси долара та євро впали на міжбанківських торгах у понеділок, 29 вересня. Про це свідчать дані «Мінфіну».
29 вересня 2025, 17:29
Курси долара та євро впали на міжбанку
|
Відкриття 29 вересня
|
Закриття 29 вересня
|
Зміни
|
41,37/41,40
|
41,25/41,28
|
12/12
|
48,49/48,51
|
48,44/48,47
|
5/4
Офіційний курс: долар — 41,31 грн, євро — 48,44 грн.
Середній курс у банках: 41,23−41,64 грн/долар, 48,20−48,87 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,30−41,40, євро — 48,70−48,85 грн.
Джерело: Мінфін
