Обсяг виконаних будівельних робіт збільшився на 16,1% — Держстат

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в січні-липні 2025 року збільшився на 16,1% порівняно з аналогічним періодом 2024 року — до 117,7 млрд грн. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані Держстату.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Обсяг виконаних будівельних робіт

Як повідомило статвідомство, за 7 міс.-2025 обсяги зведення будівель виросли на 27,7%, з них житлових будинків — на 12%, нежитлових — на 36,4%. Обсяги будівництва інженерних споруд виросли лише на 8%.

Частка нового будівництва у загальному обсязі виконаних будівельних робіт становила у січні-липні 43,4%, ремонту — 29%, реконструкції та інших робіт — 27,6%.

Згідно даних Держстату, цьогоріч у січні-липні індекс будівельної продукції сягнув 110% до відповідного періоду минулого року, при цьому в житловому будівництві показник становить 104,9%, у нежитловому — 128,7%, в інженерному — 102,4%.

В липні індекс будівельної продукції сягнув 144,5% до минулорічного показника, а відносно червня-2025 — 97,2%.

За сезонно скоригованими даними відомства, індекси будівельної продукції у липні-2025 у житловому будівництві становили 57%, у нежитловому — 136,8%, в інженерному — 165%, а з урахуванням ефекту календарних днів показники становлять 59,6%, 130,1% і 156,6% відповідно.

Держстат зазначає, що публікацію даних було відкладено через воєнний стан. Статдані наведено без урахування тимчасово окупованої території та частини території, де ведуться (велися) бойові дії, та з урахуванням уточнень нескоригованих даних на останню дату за 2025 рік.