Tata Capital запланувала найбільше цього року IPO в Індії

Tata Capital, небанківський фінансовий підрозділ одного з найбільших промислових конгломератів Індії Tata Group, планує залучити $1,7 млрд. або 155 млрд. рупій у ході IPO, що стане найбільшим розміщенням у країні цього року, пише Bloomberg.

Що відомо

Вихід компанії на біржу здатний пожвавити настрої інвесторів, особливо коли «тіньовий банківський сектор» Індії стикається зі зростанням заборгованостей домогосподарств та погіршенням якості активів, пише агентство. Тому деякі фінансові компанії раніше відмовилися від своїх планів на IPO, серед яких індійські SK Finance і Belstar Microfinance.

Станом на 31 березня 2025 року незабезпечені кредити Tata Capital становили 21% від загального обсягу кредитів компанії. Останній становив 2,27 трлн. рупій.

Згідно з оголошенням компанії, вона запропонує інвесторам до 475,8 млн акцій за ціною від 310 до 326 рупій за папір. Прийом заявок від якірних інвесторів розпочнеться 3 жовтня, від приватних — з 6 по 8 жовтня. Публічна торгівля акціями запланована на 13 жовтня.

Нагадаємо

На початок липня поточного року індійські компанії провели IPO на суму $6 млрд, підрахував раніше Bloomberg. Це втричі менше від показника за весь 2024 рік, коли їм вдалося залучити $21 млрд.

Найбільше розміщення цього року поки що провів «тіньовий банк» HDB Financial Services, що належить найбільшому приватному банку країни HDFC. Його IPO залучило $1,5 млрд, чверть від обсягу всіх розміщень із початку року.