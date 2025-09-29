Multi від Мінфін
29 вересня 2025, 16:47

«5-7-9%»: в межах програми бізнес від початку року залучив понад 60 млрд грн

З початку 2025 року в межах програми «Доступні кредити 5−7−9%» бізнес залучив 20,5 тис кредитів на загальну суму 60,3 млрд грн. Зокрема, за минулий тиждень підприємці оформили 452 кредити на суму понад 0,8 млрд грн. Про це повідомляє Міністерство економіки.

З початку 2025 року в межах програми «Доступні кредити 5−7-9%» бізнес залучив 20,5 тис кредитів на загальну суму 60,3 млрд грн.
Фото: depositphotos

Від початку 2025 року в межах програми бізнес отримав найбільше кредитів за такими напрямами:

  • розвиток переробної промисловості — 16,7 млрд грн;
  • інвестиційні проєкти — 16,15 млрд грн;
  • кредитування у зоні високого воєнного ризику — 15,5 млрд грн.

Від початку дії програми у лютому 2020 року підприємці отримали більш ніж 124,9 тис. кредитів на суму понад 426,3 млрд грн. З них у період воєнного стану — 90,2 тис. кредитів на 336,7 млрд грн. Найбільші обсяги кредитування залучені підприємствами в аграрний сектор, гуртову та роздрібну торгівлю, переробну промисловість.

До десятки лідерів за кількістю взятих кредитів та обсягом кредитування увійшли чотири регіони, що належать до зон високого воєнного ризику: Дніпропетровська, Київська, Харківська, Одеська області.

У програмі беруть участь 46 уповноважених банків.

Нагадаємо

Для бізнесу, що працює в зонах високого воєнного ризику, програма передбачає знижену ставку на інвестиційні кредити — 1% річних протягом перших 5 років та 5% — надалі.

З 2024 року програма фокусується на підтримці кредитування інвестиційних проєктів, які створюють робочі місця, сприяють модернізації бізнесу та відновленню економіки.

Підприємці можуть залучити до 150 млн грн на розвиток виробництва, енергозбереження, інфраструктури чи відбудову зруйнованих війною об'єктів.

Програма реалізується через Фонд розвитку підприємництва та уповноважені банки. Деталі та умови участі -на сайті.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
