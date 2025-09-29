НБУ встановив нові курси валют на вівторок, 30 вересня. Згідно з даними на сайті регулятора, долар подешевшав на 16 копійок, а євро зросло на 3 копійки.
29 вересня 2025, 15:39
Долар дешевшає, євро зростає: НБУ встановив нові курси валют
Курс долара
На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 41,3176грн. Це на 16 копійок менше, ніж у понеділок (41,4789).
Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс євро
Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 48,4408, що на 3 копійки більше, ніж у понеділок (48,4059).
Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).
Курс польського злотого
НБУ на вівторок встановив такий курс польського злотого: 11,3333 (у понеділок курс був 11,3457).
Джерело: Мінфін
