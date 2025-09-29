Долар дешевшає, євро зростає: НБУ встановив нові курси валют

НБУ встановив нові курси валют на вівторок, 30 вересня. Згідно з даними на сайті регулятора, долар подешевшав на 16 копійок, а євро зросло на 3 копійки.

На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 41,3176грн. Це на 16 копійок менше, ніж у понеділок (41,4789).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 48,4408, що на 3 копійки більше, ніж у понеділок (48,4059).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на вівторок встановив такий курс польського злотого: 11,3333 (у понеділок курс був 11,3457).

