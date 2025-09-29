Multi від Мінфін
29 вересня 2025, 16:25

Sony виводить свій фінансовий бізнес на біржу

Японська корпорація Sony Group вивела на біржу акції свого фінансового підрозділу Sony Financial Group, який оцінюється приблизно у $9,5 мільярда. Цей крок є частиною стратегії гіганта, спрямованої на посилення фокусу на основних напрямках бізнесу — іграх та індустрії розваг. Про це повідомляє The Wall Street Journal, 29 вересня.

Японська корпорація Sony Group вивела на біржу акції свого фінансового підрозділу Sony Financial Group, який оцінюється приблизно у $9,5 мільярда.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі лістингу та плани нового бізнесу

Акції Sony Financial Group були розміщені на Токійській фондовій біржі в понеділок, а офіційне відокремлення компанії відбудеться в середу. Sony Group планує розподілити близько 84% акцій свого фінансового підрозділу серед власних акціонерів у вигляді дивідендів. При цьому публічного продажу акцій перед лістингом не проводилося.

На відкритті торгів акції Sony Financial коштували ¥205.0, а згодом скоригувалися до ¥198.5. Ринкова капіталізація нової компанії склала близько ¥1.419 трильйона. Керівництво Sony Financial також оголосило про плани зворотного викупу власних акцій на суму до ¥100 мільярдів до серпня 2026 року для підвищення ефективності капіталу.

Стратегія Sony: фокус на іграх та контенті

Рішення про відокремлення фінансового бізнесу дозволить Sony Group сконцентрувати ресурси на розважальному напрямку, який демонструє стрімке зростання. Протягом останніх років компанія витратила мільярди доларів на придбання активів для посилення свого контентного портфеля. Наприклад, у липні Sony оголосила про намір придбати частку в компанії Bandai Namco (відомої грою «Pac-Man») вартістю близько $460 мільйонів.

Ігровий підрозділ Sony більш ніж подвоїв прибуток за квартал, що закінчився в червні, завдяки доходам від мережевих сервісів та ігор сторонніх розробників. Прибуток музичного та кінематографічного бізнесів також зріс.

Фінансові показники та прогнози

На відміну від розважального сегмента, Sony Financial за останній квартал зафіксувала чистий збиток через зниження доходів. Однак компанія, що займається страхуванням та онлайн-банкінгом, прогнозує зростання чистого прибутку на 4.1% до ¥82 мільярдів (близько $548 мільйонів) за фінансовий рік, що завершиться в березні 2026 року.

