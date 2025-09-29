Multi від Мінфін
29 вересня 2025, 15:36

Кабмін вдосконалив механізм виплати грошової компенсації ветеранам за оренду житла

Кабмін вдосконалив механізм виплати грошової компенсації ветеранам й ветеранкам війни за найм (оренду) житлових приміщень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства у справах ветеранів України.

Кабмін вдосконалив механізм виплати грошової компенсації ветеранам й ветеранкам війни за найм (оренду) житлових приміщень.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новин

Деталі

Раніше кошти на покриття оренди житла могли отримати Захисники й Захисниці, які втратили або мають пошкоджене житло внаслідок бойових дій, або мають житло на тимчасово окупованих територіях або в районах, де тривають бойові дії.

Відтепер компенсацію зможуть отримати й ті ветерани з числа ВПО, які взагалі не мають власного житла або мешкали у домівках, що не були їхньою власністю.

Це важливий крок на шляху створення належних умов для адаптації та інтеграції у цивільне життя наших Героїв.

Скільки компенсуватимуть

Сума виплат залежить від місця розташування орендованого житла.

Як подати заяву (в паперовій або електронній формі)

  • Через структурний підрозділ, відповідальний за ветеранську політику, за місцем орендованого житла
  • Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

До пакету документів Захисник/Захисниця з числа ВПО має подати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб або за наявності технічної можливості — електронної довідки, що є відображенням в електронній формі інформації, що міститься в довідці, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи.

У підготовці документів заявнику/заявниці може допомогти фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Структурний підрозділ, відповідальний за ветеранську політику, розглядає подані документи та протягом 10 робочих днів ухвалює рішення щодо виплати компенсації та визначає її розмір.

Своєю чергою обласні та Київська міська держадміністрації мають надати Мінветеранів інформацію про потребу у наданні грошової компенсації, сформованої на підставі прийнятих рішень структурних підрозділів, на які покладено функції з питань ветеранської політики, про виплату Захиснику та Захисниці грошової компенсації, розмір якої розрахований з дати звернення Захисника та Захисниці за виплатою грошової компенсації до кінця року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
