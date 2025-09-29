Збиток країн ЄС від екстремальної погоди зріс у 2,5 раза до 45 млрд євро, — доповідь

Стихійні лиха та зміна клімату завдали Європі у 2020−2023 роках більших фінансових збитків, ніж за попереднє десятиліття. Річні економічні втрати склали 44,5 млрд євро , що в 2,5 раза вище рівня 2010−2019 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Європейського агентства з навколишнього середовища (ЄАОС).

За даними доповіді, середньорічні економічні втрати, пов'язані з екстремальними погодними та кліматичними явищами в ЄС, становили:

8,5 млрд євро в період з 1980 по 1989 рік,

14 млрд євро в період з 1990 по 1999 рік,

15,8 млрд євро в період з 2000 по 2009 рік,

17,8 млрд євро в період з 2010 по 2019 рік,

44,5 млрд євро в період з 2020 по 2023 рік.

Потепління в Європі

«Європа є континентом на планеті, який найшвидше нагрівається; наш клімат змінюється з тривожною швидкістю, загрожуючи безпеці, громадському здоров'ю, екосистемам, інфраструктурі та економіці», — стверджують автори доповіді.

Зливи стають дедалі інтенсивнішими, кілька регіонів останніми роками зазнали катастрофічних повеней. У 2023 році повені в Словенії призвели до втрати 16% валового внутрішнього продукту. Тим часом 2024 року повені у Валенсії стали причиною загибелі понад 250 осіб, ідеться в документі.

Збитки від погоди

Як зазначається в доповіді, більшість небезпек, пов'язаних із кліматом, у Європі посилюються. Характеристики суспільства — старіння населення, висока поширеність хронічних захворювань і нерівність, що зберігається між європейськими регіонами, а також між міськими та сільськими районами — роблять Європу особливо вразливою до кліматичних ризиків.

Аналогічним чином, економіка та її залежність від глобальних ланцюжків постачань вразливі до цих ризиків. Деякі кліматичні ризики вже досягли критичного рівня, зокрема, у південній Європі.

Середні втрати, пов'язані з посухами, оцінюються в 9 млрд євро на рік. EEA також повідомляє, що дефіцит води зачепив близько третини населення Європи. Основне навантаження на ресурси припадає на сільське господарство.

«Природа справді стикається з деградацією, надмірною експлуатацією і втратою біорізноманіття, і, звісно, водночас ми спостерігаємо прискорювану зміну клімату», — сказала виконавчий директор ЄАОС Леєна Іля-Мононен.

За її словами, це створює серйозні ризики для конкурентоспроможності Європи, її довгострокового процвітання, безпеки та якості життя".

У доповіді наводяться оцінки журналу Lancet Countdown, згідно з якими в Європі кількість смертей, пов'язаних зі спекою, збільшилася в 94% європейських регіонів у період із 2003 до 2012 року і з 2013 до 2022 року. Загальний середній приріст оцінювався в 17,2 випадку смерті на 100 тисяч жителів.