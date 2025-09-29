Дефіцит кадрів у Польщі неминучий: чи стане це бонусом для України

Потік працівників з-за меж Європи до Польщі різко скорочується через ускладнення процедури легалізації в країні. Тож українці залишаються основою польського ринку праці. Про це повідомили у міжнародній компанії з працевлаштування Gremi Personal.

Через ускладнення легалізації робітників з Філіппін, Індії, Непалу та Колумбії Польщі загрожує дефіцит кадрів. Натомість Україна може отримати добре навчених та організованих працівників.

На сьогодні 75−80% усіх працевлаштованих іноземців у Польщі є громадянами України (станом на 1 червня 2025 року кількість українців, застрахованих у системі соціального страхування ZUS, становила 818 тис.). Тоді як вихідців з Непалу, Індії чи Філіппін стає дедалі менше (станом на 1 червня 2025 року їх кількість становила 12,1 тис., 24,3 тис. та 15,7 тис. відповідно).

Як пояснюють у Gremi Personal, роботодавці майже не можуть працевлаштувати таких працівників через бюрократичні перепони, зокрема, тривалу процедуру легалізації. Термін очікування лише на співбесіду до консульства для отримання робочої візи в Польщі для громадян цих країн розтягується більше ніж на рік.

Поки що знаходять роботу колумбійці (17,7 тис. застрахованих у ZUS), але їхній приїзд незабаром може бути обмежений правилами, які вимагають в'їзду до Польщі за біометричними паспортами.

«Польський ринок праці наразі закритий для багатьох іноземних працівників, новоприбулих практично немає. А працевлаштування мігрантів, які вже присутні в країні, стає все складнішим — ужонди (державні органи, які виконують адміністративні функції) все частіше відмовляють їм у видачі дозволів, що може змусити людей повернутися до країн походження або їхати далі в Західну Європу (наприклад, у тій же Хорватії дуже затребувані працівники з Філіппін). Як наслідок, польські роботодавці поступово відмовляються від цієї групи працівників», — зазначає Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.

У компанії прогнозують: якщо обмеження на в'їзд до Польщі громадян з-за меж Європи збережуться, протягом наступних 6−12 місяців кількість таких працівників на ринку праці буде неухильно скорочуватися, що може призвести до значного дефіцит персоналу, особливо у промисловості, логістиці, транспорті, сфері послуг та будівництві.

Натомість, на думку фахівців Gremi Personal, працівники з Філіппін та Колумбії потенційно можуть відіграти важливу роль у післявоєнній відбудові України.

«Робітники з цих країн вже добре зарекомендували себе в Польщі як відповідальні й дисципліновані співробітники: вони сумлінно працюють, не створюють замкнених міграційних спільнот і після завершення контракту повертаються додому. Для України це шанс частково компенсувати нестачу кадрів, що виникла через еміграцію населення. Важливо лише вибудувати зрозумілу й ефективну імміграційну політику щодо іноземного персоналу», — підкреслює Джоболда.