29 вересня 2025, 11:39

Дефіцит кадрів у Польщі неминучий: чи стане це бонусом для України

Потік працівників з-за меж Європи до Польщі різко скорочується через ускладнення процедури легалізації в країні. Тож українці залишаються основою польського ринку праці. Про це повідомили у міжнародній компанії з працевлаштування Gremi Personal.

  • Через ускладнення легалізації робітників з Філіппін, Індії, Непалу та Колумбії Польщі загрожує дефіцит кадрів. Натомість Україна може отримати добре навчених та організованих працівників.
  • На сьогодні 75−80% усіх працевлаштованих іноземців у Польщі є громадянами України (станом на 1 червня 2025 року кількість українців, застрахованих у системі соціального страхування ZUS, становила 818 тис.). Тоді як вихідців з Непалу, Індії чи Філіппін стає дедалі менше (станом на 1 червня 2025 року їх кількість становила 12,1 тис., 24,3 тис. та 15,7 тис. відповідно).

Робота в Польщі

За даними компанії, на сьогодні 75−80% усіх працевлаштованих іноземців у Польщі є громадянами України (станом на 1 червня 2025 року кількість українців, застрахованих у системі соціального страхування ZUS, становила 818 тис.). Тоді як вихідців з Непалу, Індії чи Філіппін стає дедалі менше (станом на 1 червня 2025 року їх кількість становила 12,1 тис., 24,3 тис. та 15,7 тис. відповідно).

Як пояснюють у Gremi Personal, роботодавці майже не можуть працевлаштувати таких працівників через бюрократичні перепони, зокрема, тривалу процедуру легалізації. Термін очікування лише на співбесіду до консульства для отримання робочої візи в Польщі для громадян цих країн розтягується більше ніж на рік.

Поки що знаходять роботу колумбійці (17,7 тис. застрахованих у ZUS), але їхній приїзд незабаром може бути обмежений правилами, які вимагають в'їзду до Польщі за біометричними паспортами.

«Польський ринок праці наразі закритий для багатьох іноземних працівників, новоприбулих практично немає. А працевлаштування мігрантів, які вже присутні в країні, стає все складнішим — ужонди (державні органи, які виконують адміністративні функції) все частіше відмовляють їм у видачі дозволів, що може змусити людей повернутися до країн походження або їхати далі в Західну Європу (наприклад, у тій же Хорватії дуже затребувані працівники з Філіппін). Як наслідок, польські роботодавці поступово відмовляються від цієї групи працівників», — зазначає Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.

У компанії прогнозують: якщо обмеження на в'їзд до Польщі громадян з-за меж Європи збережуться, протягом наступних 6−12 місяців кількість таких працівників на ринку праці буде неухильно скорочуватися, що може призвести до значного дефіцит персоналу, особливо у промисловості, логістиці, транспорті, сфері послуг та будівництві.

Натомість, на думку фахівців Gremi Personal, працівники з Філіппін та Колумбії потенційно можуть відіграти важливу роль у післявоєнній відбудові України.

«Робітники з цих країн вже добре зарекомендували себе в Польщі як відповідальні й дисципліновані співробітники: вони сумлінно працюють, не створюють замкнених міграційних спільнот і після завершення контракту повертаються додому. Для України це шанс частково компенсувати нестачу кадрів, що виникла через еміграцію населення. Важливо лише вибудувати зрозумілу й ефективну імміграційну політику щодо іноземного персоналу», — підкреслює Джоболда.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
29 вересня 2025, 11:55
#
чи стане це бонусом для України?

А до чого тут Україна, який зиск для країни чи держави від того що населення працює десь поза межами?

якщо обмеження на в'їзд до Польщі громадян з-за меж Європи збережуться, протягом наступних 6−12 місяців кількість таких працівників на ринку праці буде неухильно скорочуватися

перекдалаю на людську мову
"якщо обмеження на працевлаштування до Польщі громадян з-за меж Європейського союзу збережуться, протягом наступних 6−12 місяців кількість таких працівників на ринку праці буде неухильно скорочуватися"
чорт з ним коли самі поляки чи інші хто мешкає в ЄС підміняють слово ЄС на слово Європа

але ж ми не ЄС, у нас лише договір про ассоціацію якій не даж права працювати
тож обмеження на працю так само зачеплять і нас
+
+30
Три літри
Три літри
29 вересня 2025, 12:00
#
Натомість, на думку фахівців Gremi Personal, працівники з Філіппін та Колумбії потенційно можуть відіграти важливу роль у післявоєнній відбудові України.

хай свою думку залишать при собі, дякую
+
0
Abramon
Abramon
29 вересня 2025, 12:58
#
Поляки мають стратегію розвитку і відповідально ставляться та аналізують, що буде в перспективі коли везти в державу «азійське дно». Наші ж виродки лише про заробіток. Все одно ж не планують жити в Україні. «Злобудовникам» привіт, саме ці виродки почнуть першими завосити людожерів з захалусть Азії.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 42077136 и 5 незареєстрованих відвідувачів.
