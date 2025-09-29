В обхід заборони: понад 90 компаній в Україні позбулися російських власників у 2025 році

В Україні триває процес виведення російських громадян зі структур власності українських компаній, попри законодавчу заборону. З початку 2025 року ще 91 компанія формально позбулася «російського сліду», причому більшість із них продовжує активну діяльність на ринку, а деякі навіть виграють державні тендери. Про це свідчать дані платформи Опендатабот.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Масштаб та географія змін

За даними аналітиків, 91 компанія провела зміни у структурі власності з січня 2025 року. З них 88 продовжують працювати, а 3 перебувають у стані припинення діяльності. Ця цифра доповнює 714 компаній, які здійснили аналогічні дії з початку повномасштабного вторгнення.

Найбільша концентрація таких бізнесів спостерігається у столиці — 30 компаній. Далі йдуть Одеська область (9 компаній), а також Харківська, Львівська та Вінницька області (по 7 компаній у кожній).

Сфери діяльності та фінансові показники

Найчастіше російських власників позбуваються компанії, що працюють у сфері оптової торгівлі (15), операцій з нерухомістю (13) та роздрібної торгівлі (8). Також помітна активність у рибному господарстві (6), IT та консалтингу (5).

Щодо фінансових результатів, більшість цих компаній (38) мають річний оборот до 10 мільйонів гривень. Десять компаній заробили від 10 до 100 мільйонів, а чотири бізнеси перевищили позначку у 100 мільйонів гривень. Водночас 39 компаній не надали фінансову звітність.

Участь у державних закупівлях

Особливу увагу привертає той факт, що деякі з цих компаній продовжують брати участь у державних тендерах. Лідером є ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА», яка з початку повномасштабного вторгнення виграла 43 тендери на суму понад 6,8 мільйона гривень. Серед інших переможців — ТОВ «МІРЕКЦ» (4 тендери на 122 тис. грн) та ТОВ «ВК СЕРВІС ПЛЮС» (1 тендер на 57 тис. грн).

Про яку заборону йдеться?

Від початку повномасштабного вторгнення уряд України ухвалив низку нормативних актів, зокрема Постанову Кабінету Міністрів № 187 від 3 березня 2022 року, які запровадили мораторій на проведення більшості реєстраційних дій щодо компаній, власниками чи кінцевими бенефіціарами яких є громадяни російської федерації. Це було зроблено для захисту національних інтересів та замороження російських активів в Україні. Законодавство дозволяє зміни лише для окремих категорій громадян рф: тих, хто легально проживає в Україні, або тих, чия частка у статутному капіталі компанії не перевищує 10%. Попри це, як показує практика, компанії знаходять способи обійти ці обмеження.

Чому це важливо

Російські бенефіціари можуть перереєстровувати свої активи на довірених осіб, номінальних власників або родичів з іншим громадянством, продовжуючи при цьому фактично контролювати бізнес та отримувати прибутки з українського ринку.

Той факт, що компанії з «російським слідом» після формальної зміни власників продовжують вигравати державні тендери, створює як економічні, так і безпекові ризики. Це вказує на недосконалість системи контролю та перевірки кінцевих бенефіціарів, що потенційно дозволяє фінансувати державу-агресора коштом українського бюджету. Ця проблема вимагає більш ретельного моніторингу з боку державних органів та, можливо, перегляду існуючих законодавчих механізмів.