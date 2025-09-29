Multi від Мінфін
(8,9K+)
29 вересня 2025, 10:52

В Україні запустили венчурний фонд для підтримки стартапів на €50 мільйонів

В Україні офіційно розпочав роботу новий приватний венчурний фонд Ukraine Phoenix Tech Fund (UPTF) із загальним капіталом у €50 мільйонів, призначений для підтримки технологічних компаній на ранніх стадіях розвитку. Про запуск проєкту оголосили перший віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров та спеціальний уповноважений Франції з питань допомоги та відновлення України П'єр Ельброн під час конференції IT Arena у Львові, передає «Інтерфакс-Україна».

В Україні офіційно розпочав роботу новий приватний венчурний фонд Ukraine Phoenix Tech Fund (UPTF) із загальним капіталом у €50 мільйонів, призначений для підтримки технологічних компаній на ранніх стадіях розвитку.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Структура фінансування та ключові інвестори

Фонд отримав значну підтримку від міжнародних фінансових інституцій. Найбільшим інвестором став Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), який вклав €15 мільйонів.

Французькі партнери з Team Europe також зробили вагомі внески:

  • Державний інвестиційний банк Bpifrance надав €10 мільйонів.
  • Компанія Proparco (частина групи AFD) інвестувала €5 мільйонів.
  • До фінансування долучився і приватний капітал: засновник компанії Parrot Анрі Сейду вклав у фонд €2,5 мільйона.

На які стартапи орієнтований фонд

Ukraine Phoenix Tech Fund зосередиться на інвестуванні в українські технологічні компанії на ранніх етапах їхнього розвитку. Пріоритет надаватиметься проєктам від стадії pre-seed (без доходу) та MVP (з обмеженим доходом) до компаній, що вже генерують від €250 тис. до €1 млн доходу та демонструють стрімке зростання.

Ключовою умовою для отримання фінансування є наявність у стартапу щонайменше одного українського засновника та значної частини команди, що працює в Україні. Фонд також планує здійснювати подальші інвестиції у свої портфельні компанії залежно від їхніх успіхів.

Керівництво та радники

Керуючими партнерами нового фонду стали Чак Вайтхед та Домінік Піоте, відомий в Україні як колишній генеральний директор інноваційного парку UNIT.City.

Серед радників фонду — Дмитро Шимків, співзасновник AeroDrone, який раніше обіймав посади директора Microsoft Україна (2009−2014) та заступника голови Адміністрації Президента України (2014−2018).

Що таке венчурні фонди і яка їхня роль

Венчурні фонди — це інвестиційні компанії, які збирають капітал від інвесторів для фінансування молодих, ризикованих, але потенційно дуже прибуткових компаній (стартапів). На відміну від банківських кредитів, венчурні інвестори не вимагають застави, а натомість отримують частку у власності (акції) компанії. Їхня головна мета — допомогти стартапу вирости у багато разів, щоб через 5−10 років продати свою частку значно дорожче. Такі фонди не лише дають гроші, а й допомагають своїм досвідом, контактами та стратегічними порадами, відіграючи ключову роль у створенні інноваційних продуктів та технологічних гігантів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
