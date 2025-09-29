Multi від Мінфін
29 вересня 2025, 9:53

Ціни на срібло перевищили $47 за унцію вперше з травня 2011 року

Ціни на срібло вперше за 14 років та чотири місяці перевищили $47 за унцію. У понеділок, 29 вересня, ф'ючерси на срібло з постачанням у грудні подорожчали на біржі Comex на 1,62% і піднялися на піку до $47,41 за унцію. Про це свідчать дані торгів. Вище за цей рівень дорогоцінний метал торгувався в попередній раз понад 14 років тому — 2 травня 2011 року.

Ціни на срібло вперше за 14 років та чотири місяці перевищили $47 за унцію.
Фото: depositphotos

Станом на ранок ф'ючерси на срібло з постачанням у грудні на біржі Comex дорожчали на 0,86% і торгувалися на рівні $47,055 за унцію. Історичний максимум цін на срібло на біржі було встановлено 25 квітня 2011 року на рівні $49,82 за унцію.

Причина зростання срібла

Срібло дорожчає на тлі ослаблення долара США через зростання призупинення роботи уряду США (шатдаун), пише видання Tradibg Economics.

Шатдаун — блокування фінансування держорганів через неприйняття бюджету конгресом. Якщо не буде вжито заходів, призупинення діяльності уряду розпочнеться о 00:01 за східним часом 1 жовтня.

Срібло також отримує підтримку напередодні публікації ключових даних щодо США цього тижня, які можуть вплинути на перспективи політики ФРС, пише видання.

П'ятничний звіт про витрати на особисте споживання (PCE) показав, що інфляційний тиск залишається стабільним, що посилило очікування того, що ФРС має можливості для подальшого зниження ставок цього року.

Згідно з інструментом FedWatch, який розраховує біржа CME на підставі ф'ючерсів на ставку, на ранок 29 вересня учасники ринку оцінювали можливість зниження ставки ФРС на засіданні у жовтні на 25 б.п. 89,3%. Ще 10,7% посідає варіант зі збереженням ставки на поточному рівні 4−4,25%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
