Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
29 вересня 2025, 9:22

Трамп розглядає тарифи на електроніку на основі чипів

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість запровадження тарифів на електронні пристрої в залежності від кількості чипів у них, прагнучи залучити більше виробництва у США, повідомляє Reuters.

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість запровадження тарифів на електронні пристрої в залежності від кількості чипів у них, прагнучи залучити більше виробництва у США, повідомляє Reuters.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоМіністерство торгівлі розглядає план, який передбачає запровадження тарифу на імпорт електронних пристроїв, що дорівнює відсотку від передбачуваної вартості чипів пристрою, повідомляє Reuters з посиланням на трьох осіб, знайомих із ситуацією.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Міністерство торгівлі розглядає план, який передбачає запровадження тарифу на імпорт електронних пристроїв, що дорівнює відсотку від передбачуваної вартості чипів пристрою, повідомляє Reuters з посиланням на трьох осіб, знайомих із ситуацією.

Цей план, ймовірно, є одним із багатьох варіантів, що розглядаються Білим домом для покращення внутрішнього виробництва чипів.

Читайте також: Трамп звільнив смартфони, комп'ютери та чіпи від мит

The Wall Street Journal минулого тижня повідомила, що адміністрація Трампа також розглядає можливість зобов'язати виробників чипів виробляти в США таку саму кількість чипів, що їх клієнти імпортують з-за кордону.

Раніше цього року Трамп оголосив про свій намір запровадити 100% тариф на весь імпорт напівпровідників, хоча компанії з виробничими потужностями у США будуть звільнені від цього мита. Однак досі цей захід не набув чинності.

Минулого тижня президент запровадив аналогічний захід щодо імпорту фармацевтичної продукції з кінцевою метою стимулювати компанії створювати більше виробничих потужностей у країні.

Трамп також неодноразово висловлював стурбованість щодо національної безпеки через залежність США від іноземних чипів. Раніше цього року Білий дім придбав 10% частку у виробництві чипів Intel, що відчуває труднощі, щоб сприяти розвитку американського виробництва чипів.

Проте залишається сумнівним, чи зможе Трамп значно збільшити виробництво США, враховуючи логістичний і капіталомісткий характер виробництва чипів. Тарифи на популярні електронні пристрої також можуть значно підвищити їх вартість, тоді як чипи американського виробництва можуть виявитися набагато дорожчими за свої іноземні аналоги.

Проте загрози Трампа про введення тарифів залучили зобов'язання від кількох великих технологічних компаній виробляти більше у Сполучених Штатах. TSMC, найбільший у світі контрактний виробник чипів, зобов'язався інвестувати в цілому $165 млрд у свої підприємства в США.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» повідомляв, що Дональд Трамп оголосив про плани ввести 100% тариф на імпорт напівпровідників, але пообіцяв звільнити від цього компанії, які перенесуть виробництво назад до США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
