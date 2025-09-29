Трамп розглядає тарифи на електроніку на основі чипів

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість запровадження тарифів на електронні пристрої в залежності від кількості чипів у них, прагнучи залучити більше виробництва у США, повідомляє Reuters.

Що відомо

Міністерство торгівлі розглядає план, який передбачає запровадження тарифу на імпорт електронних пристроїв, що дорівнює відсотку від передбачуваної вартості чипів пристрою, повідомляє Reuters з посиланням на трьох осіб, знайомих із ситуацією.

Цей план, ймовірно, є одним із багатьох варіантів, що розглядаються Білим домом для покращення внутрішнього виробництва чипів.

The Wall Street Journal минулого тижня повідомила, що адміністрація Трампа також розглядає можливість зобов'язати виробників чипів виробляти в США таку саму кількість чипів, що їх клієнти імпортують з-за кордону.

Раніше цього року Трамп оголосив про свій намір запровадити 100% тариф на весь імпорт напівпровідників, хоча компанії з виробничими потужностями у США будуть звільнені від цього мита. Однак досі цей захід не набув чинності.

Минулого тижня президент запровадив аналогічний захід щодо імпорту фармацевтичної продукції з кінцевою метою стимулювати компанії створювати більше виробничих потужностей у країні.

Трамп також неодноразово висловлював стурбованість щодо національної безпеки через залежність США від іноземних чипів. Раніше цього року Білий дім придбав 10% частку у виробництві чипів Intel, що відчуває труднощі, щоб сприяти розвитку американського виробництва чипів.

Проте залишається сумнівним, чи зможе Трамп значно збільшити виробництво США, враховуючи логістичний і капіталомісткий характер виробництва чипів. Тарифи на популярні електронні пристрої також можуть значно підвищити їх вартість, тоді як чипи американського виробництва можуть виявитися набагато дорожчими за свої іноземні аналоги.

Проте загрози Трампа про введення тарифів залучили зобов'язання від кількох великих технологічних компаній виробляти більше у Сполучених Штатах. TSMC, найбільший у світі контрактний виробник чипів, зобов'язався інвестувати в цілому $165 млрд у свої підприємства в США.

