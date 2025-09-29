У серпні 2025 року продажі нових легкових автомобілів у Європі (ЄС, EFTA та Великобританія) зросли на 5% у порівнянні з минулим роком і досягли 790,2 тис. одиниць, повідомляє JATO Dynamics із посиланням на дані, опубліковані Укравтопромом.
29 вересня 2025, 8:54
Європейські бестселери: Volkswagen T-Roc очолив рейтинг нових авто в серпні
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Лідер місяця
Лідером місяця став кросовер Volkswagen T-Roc, який знайшов 14 693 покупців (+14% до серпня 2024 року). Модель зміцнила свої позиції завдяки стабільному попиту на компактні SUV, що залишаються трендом європейського ринку.
Його найближчі конкуренти показали спад: Dacia Sandero (13 834 од., -11%) та Toyota Yaris Cross (12 201 од., -8%).
Топ-10 нових моделей у Європі, серпень 2025 року:
- Volkswagen T-Roc — 14 693 од. (+14%)
- Dacia Sandero — 13 834 од. (-11%)
- Toyota Yaris Cross — 12 201 од. (-8%)
- Volkswagen Tiguan — 12 094 од. (+23%)
- Renault Clio — 12 091 од. (-1%)
- Hyundai Tucson — 11 350 од. (+28%)
- Dacia Duster — 9 813 од. (-16%)
- Toyota Yaris — 9 666 од. (-6%)
- Opel Corsa — 9 585 од. (+2%)
- Volkswagen Golf — 9 444 од. (-2%)
Аналітики зазначають, що SUV- та кросовер-сегмент продовжує витісняти традиційні хетчбеки, а бренди Volkswagen та Toyota зміцнюють своє лідерство одразу кількома моделями в десятці.
Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі