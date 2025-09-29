Європейські бестселери: Volkswagen T-Roc очолив рейтинг нових авто в серпні

У серпні 2025 року продажі нових легкових автомобілів у Європі (ЄС, EFTA та Великобританія) зросли на 5% у порівнянні з минулим роком і досягли 790,2 тис. одиниць, повідомляє JATO Dynamics із посиланням на дані, опубліковані Укравтопромом.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Лідер місяця

Лідером місяця став кросовер Volkswagen T-Roc, який знайшов 14 693 покупців (+14% до серпня 2024 року). Модель зміцнила свої позиції завдяки стабільному попиту на компактні SUV, що залишаються трендом європейського ринку.

Його найближчі конкуренти показали спад: Dacia Sandero (13 834 од., -11%) та Toyota Yaris Cross (12 201 од., -8%).

Топ-10 нових моделей у Європі, серпень 2025 року:

Volkswagen T-Roc — 14 693 од. (+14%)

Dacia Sandero — 13 834 од. (-11%)

Toyota Yaris Cross — 12 201 од. (-8%)

Volkswagen Tiguan — 12 094 од. (+23%)

Renault Clio — 12 091 од. (-1%)

Hyundai Tucson — 11 350 од. (+28%)

Dacia Duster — 9 813 од. (-16%)

Toyota Yaris — 9 666 од. (-6%)

Opel Corsa — 9 585 од. (+2%)

Volkswagen Golf — 9 444 од. (-2%)

Аналітики зазначають, що SUV- та кросовер-сегмент продовжує витісняти традиційні хетчбеки, а бренди Volkswagen та Toyota зміцнюють своє лідерство одразу кількома моделями в десятці.