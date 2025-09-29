Як ФОП залучити фінансування без паперової тяганини: онлайн-рішення від ПУМБ

Українські ФОПи не поспішають брати кредити. А дарма. Адже, за умови грамотного підходу до питання, кредит, навпаки, стане поштовхом до розвитку. Разом із ПУМБ ми розбиралися, коли підприємцю варто брати кредит, а коли — ні, і як зробити це швидко, без складних процедур та повністю онлайн.

Попри воєнний стан, кредитування бізнесу в Україні поступово відновлюється. Але обсяги цього процесу поки що не вражають. Особливо це стосується мікробізнесу — сегменту, який найбільше потребує доступного фінансування, але показує найповільніші темпи зростання. За даними Центру економічних досліджень та прогнозування «Фінансовий пульс», із початку 2025 року портфель мікробізнесу збільшився лише на 3,8%, тоді як у малому бізнесі — на 11,84%, а у середньому — майже на 7%. Порівнюючи з довоєнним періодом, мікробізнес залишається єдиним сегментом, який фактично скоротився — на 6,46%.

За оцінками банкірів, активними користувачами кредитів сьогодні є не більше 10% ФОП. Решта побоюється складних процедур, можливих відмов чи незрозумілих умов. Багато хто вважає кредит, радше, загрозою, ніж ресурсом для розвитку. Але на практиці, за умови грамотного підходу, кредитування може стати для підприємця не тягарем, а потужним поштовхом для зростання.

Навіщо ФОП кредит

Гроші — це кров бізнесу. Чим більше оборотних коштів, тим швидше компанія чи ФОП може зростати й масштабуватися. Якщо діяти виключно за принципом «що заробив — те вклав», розвиток буде надто повільним. Кредитування дає змогу прискорити цей процес, особливо, коли йдеться про велику можливість чи рідкісний контракт.

Наприклад, підприємцю може знадобитися терміново придбати нове обладнання, аби виконати замовлення «життя» від стратегічного клієнта. У такій ситуації відмова від кредиту може коштувати бізнесу втрачених років і перспектив.

Що важливо врахувати ФОП, обираючи кредит

1. Що кредит дійсно виправданий

Перш ніж оформити позику, підприємець має дати собі дві чесні відповіді: чи принесе кредит прибуток і чи зможе він його обслуговувати.

Кредит виправданий тоді, коли він допомагає збільшити дохідність бізнесу. Якщо ФОП бере позику на обладнання, яке дасть змогу здешевити виробництво і знизити собівартість продукції, такий крок може забезпечити перевагу над конкурентами. Натомість якщо гроші спрямовані у сферу, яка не генерує віддачі, кредит ризикує стати баластом.

2. Чи можна собі його дозволити

Другий важливий критерій — можливість комфортно обслуговувати борг. Виплати не мають перевищувати прибуток. Якщо завдяки кредиту бізнес заробляє швидше, ніж він повертає кошти банку, фінансування стає рушієм зростання, а не пасткою.

Уявімо ФОПа, який займається виробництвом меблів. Його бізнес працює з рентабельністю 10%: на кожен мільйон гривень вкладень він отримує 100 тисяч прибутку. За рік продажі приносять 1,2 мільйона гривень доходу. Після аналізу ринку підприємець розуміє, що попит дає змогу розширювати виробництво. Для цього він бере у банку кредит у розмірі 500 тисяч гривень під 20% річних. Завдяки поточній рентабельності ці кошти здатні забезпечити додатковий прибуток у 600 тисяч гривень.

Отже, через рік він повинен повернути банку 500 тисяч гривень кредиту та ще 100 тисяч відсотків. Таким чином: 500 000, залучених від банку, + 600 000 додаткового доходу — 600 000 виплат за кредитом = 500 000 гривень чистого прибутку.

Тобто він повністю розраховується з банком і при цьому заробляє понад 41 тисячу гривень щомісяця. Фактично бізнес зростає швидше, ніж банк отримує прибуток від відсотків. Отже, обслуговування кредиту не становить проблеми, а відмова від такого фінансування у подібній ситуації була б упущеною можливістю.

3. Термін кредитування

Термін має відповідати циклам отримання доходів. Сезонним бізнесам, наприклад, аграріям, варто закладати строки збору та реалізації врожаю.

4. Сума кредиту

Брати потрібно рівно стільки, скільки потрібно для розвитку. Надмірне боргове навантаження може стати критичним, адже у мікробізнесів немає можливостей для маневру, якими користується великий бізнес.

5. Правильно вибрати банк

Останнє, але, напевно, найголовніше — правильно вибрати банк. Той, який запропонує справді підхожий кредитний продукт і не обтяжуватиме підприємця зайвою бюрократією. Простота процесу є одним із ключових чинників для сучасного ФОПа. ПУМБ — банк, у якому це добре розуміють. Тому створили для ФОПів кредит «всеБІЗНЕС» — продукт, що вже довів свою зручність та ефективність на практиці.

Підприємець може отримати від 50 тисяч до 3 мільйонів гривень без застави та фінансового поручительства. Це найбільший ліміт беззаставного кредитування на ринку. Оформлення відбувається повністю онлайн: достатньо подати заявку через застосунок або вебверсію ПУМБ Бізнес, завантажити виписки з інших банків для підтвердження доходів і пройти коротку телефонну верифікацію. Підписання договору можливе за допомогою КЕП чи Дія.Підпису, а кошти надходять на рахунок вже після декількох кліків.

Для нових і для діючих клієнтів банк ухвалює заявку до одного робочого дня. При цьому жодних прихованих платежів чи страховок не існує — лише прозора разова комісія (1−1,5%, залежно від строку кредиту) і щомісячна (1,6−2%, залежно від суми).

Статистика підтверджує затребуваність цього продукту: лише за останні два роки ПУМБ видав понад 16 тисяч онлайн-кредитів ФОП на загальну суму 4,5 мільярдів гривень. Середній чек становив близько 280 тисяч гривень, а більшість договорів оформлювалися на три роки. Найчастіше кредитами користувалися представники роздрібної й оптової торгівлі, готельно-ресторанного бізнесу, виробничої та транспортної сфер.

Не випадково ПУМБ визнаний лідером у беззаставному онлайн-кредитуванні, за версією SME Banking Club, а його продукт отримав нагороду «Найкращий кредитний продукт для бізнесу» від Payspace Magazine Awards 2024.

Висновок

Кредити можуть бути не лише зобов’язанням, а й інструментом для зростання. Вчасно отримане фінансування дозволяє ФОП масштабуватися, завойовувати нові ринки і зміцнювати конкурентні позиції. Важливо лише грамотно оцінювати свої можливості, вкладати позичені кошти у ті напрямки, що генерують прибуток, і співпрацювати з банком, який пропонує зрозумілі та гнучкі умови.

Український мікробізнес поступово долає стереотипи щодо кредитів. А продукти, на кшталт «всеБІЗНЕС» від ПУМБ, доводять: фінансування для підприємця може бути простим, доступним і корисним.