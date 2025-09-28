Американські спотові біржові фонди (ETF) на Ethereum минулого тижня зіткнулися з найбільшим в історії тижневим відтоком капіталу: інвестори вивели з них $795,6 мільйона. Це відбулося на тлі падіння ціни ETH нижче ключової позначки в $4000. Про це пише The Block із посиланням на дані SoSoValue.
Спотові Ethereum-ETF зафіксували рекордний тижневий відтік у $800 млн
Деталі відтоку: Fidelity постраждав більше за BlackRock
Рекордний відтік перевищив попередній антирекорд, встановлений на початку вересня ($787,7 млн).
Найбільші втрати були зафіксовані в четвер та п'ятницю, коли ціна ETH опустилася нижче $4000 — щодня з фондів виводили близько $250 млн.
Цікаво, що відтік був нерівномірним. З фонду Fidelity (FETH), який є третім за розміром, вивели понад $362 млн. Водночас з лідера ринку, фонду ETHA від BlackRock, вивели значно менше — понад $200 млн.
Біткоїн-ETF також «стікають кров'ю»
Спотові біткоїн-ETF також зафіксували значний тижневий відтік у розмірі $902,5 мільйона.
Тут спостерігалася аналогічна динаміка: у п'ятницю з фонду Fidelity (FBTC) вивели $300,4 млн, тоді як лідер ринку IBIT від BlackRock втратив лише $37,3 млн.
Реакція ціни
На тлі масового відтоку ціна Ethereum падала нижче $4000, однак у суботу змогла дещо відновитися і повернутися вище цього рівня. Наразі друга за величиною криптовалюта торгується близько $4020. Аналітики пояснюють падіння цін «сумішшю технічних пробоїв, макроекономічної нервозності та каскадних ліквідацій».
