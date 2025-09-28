Фондові ринки США закрилися зростанням у п'ятницю, але зафіксували тижневе падіння

Фондові ринки США у п'ятницю завершили торгову сесію зростанням після того, як дані по інфляції здебільшого виправдали прогнози. Проте цього зростання виявилося недостатньо, щоб компенсувати втрати попередніх днів, і ключові індекси S&P 500 та Nasdaq зафіксували перше тижневе падіння за останні чотири тижні. Про це пише Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Інфляція в межах норми, але економіка сильна

Звіт Міністерства торгівлі показав, що індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE), якому надає перевагу ФРС, у серпні зріс на 0,3% за місяць та на 2,7% за рік, що відповідало прогнозам. Водночас особисті доходи та споживчі витрати виявилися сильнішими за очікування.

Ці дані створюють дилему для інвесторів, які зважують ознаки сильної економіки проти очікувань подальшого зниження процентних ставок ФРС, яке відбулося минулого тижня.

Суперечливі сигнали від ФРС

Невизначеності додають і коментарі представників ФРС. Президент ФРБ Річмонда Томас Баркін заявив, що має дуже низьку довіру до прогнозів інфляції через вплив мит. Натомість заступниця голови ФРС Мішель Боумен, посилаючись на дані з ринку праці, зазначила, що настав час «діяти рішуче та проактивно», натякаючи на необхідність подальшого зниження ставок.

Корпоративні новини та рух акцій

На ринку також спостерігалася висока активність в окремих акціях:

Акції Electronic Arts (EA) злетіли на 14,9% на тлі повідомлень про можливий продаж компанії.

Акції виробника вантажівок Paccar зросли на 5,2%, оскільки нові мита Трампа на імпортні вантажівки надають перевагу вітчизняним виробникам.

Акції ритейлера Costco впали на 2,9% після публікації квартального звіту.

Попереду — нові дані та ризики

Наступного тижня інвестори очікують на ключовий звіт про зайнятість у США за вересень. Додатковим фактором ризику є можливий «шатдаун» уряду, який може порушити публікацію економічних даних та додати невизначеності.