Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
28 вересня 2025, 14:44

Фондові ринки США закрилися зростанням у п'ятницю, але зафіксували тижневе падіння

Фондові ринки США у п'ятницю завершили торгову сесію зростанням після того, як дані по інфляції здебільшого виправдали прогнози. Проте цього зростання виявилося недостатньо, щоб компенсувати втрати попередніх днів, і ключові індекси S&P 500 та Nasdaq зафіксували перше тижневе падіння за останні чотири тижні. Про це пише Reuters.

Фондові ринки США у п'ятницю завершили торгову сесію зростанням після того, як дані по інфляції здебільшого виправдали прогнози.

Інфляція в межах норми, але економіка сильна

Звіт Міністерства торгівлі показав, що індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE), якому надає перевагу ФРС, у серпні зріс на 0,3% за місяць та на 2,7% за рік, що відповідало прогнозам. Водночас особисті доходи та споживчі витрати виявилися сильнішими за очікування.

Ці дані створюють дилему для інвесторів, які зважують ознаки сильної економіки проти очікувань подальшого зниження процентних ставок ФРС, яке відбулося минулого тижня.

Суперечливі сигнали від ФРС

Невизначеності додають і коментарі представників ФРС. Президент ФРБ Річмонда Томас Баркін заявив, що має дуже низьку довіру до прогнозів інфляції через вплив мит. Натомість заступниця голови ФРС Мішель Боумен, посилаючись на дані з ринку праці, зазначила, що настав час «діяти рішуче та проактивно», натякаючи на необхідність подальшого зниження ставок.

Корпоративні новини та рух акцій

На ринку також спостерігалася висока активність в окремих акціях:

  • Акції Electronic Arts (EA) злетіли на 14,9% на тлі повідомлень про можливий продаж компанії.
  • Акції виробника вантажівок Paccar зросли на 5,2%, оскільки нові мита Трампа на імпортні вантажівки надають перевагу вітчизняним виробникам.
  • Акції ритейлера Costco впали на 2,9% після публікації квартального звіту.

Попереду — нові дані та ризики

Наступного тижня інвестори очікують на ключовий звіт про зайнятість у США за вересень. Додатковим фактором ризику є можливий «шатдаун» уряду, який може порушити публікацію економічних даних та додати невизначеності.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
