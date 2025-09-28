«Довге, повільне прощання»: як війна та санкції виснажують нафтову галузь росії

Після понад трьох з половиною років повномасштабної війни нафтова промисловість росії, яка дозволяла кремлю фінансувати агресію, починає повільно вичерпуватися. Комбінований удар від виснаження старих родовищ, західних санкцій та прямих витрат на війну ставить під загрозу майбутнє російської економіки, побудованої на нафтодоларах, пише WSJ.

Виснаження родовищ та дорожча нафта

Ще до війни багато гігантських родовищ радянської епохи, переважно в Західному Сибіру, почали вичерпуватися. Нафтові компанії змушені переходити до розробки важковидобувної нафти в Арктиці та Сибіру.

За прогнозами міністерства енергетики рф, частка важковидобувних запасів зросте з 59% зараз до 80% до 2030 року.

Технологічна блокада через санкції

Для розробки складних родовищ потрібні передові західні технології, доступу до яких росія зараз позбавлена через санкції. Зокрема, йдеться про:

Сучасне програмне забезпечення для аналізу геологічних даних.

Спеціалізовані датчики для буріння.

Технології для сланцевого видобутку (фрекінг).

Танкери льодового класу для транспортування нафти з Арктики.

Як заявляв минулого року глава «газпром нафти» олександр дюков, компанії не вистачає близько 200 найменувань обладнання.

Прямий вплив війни

Війна посилює тиск на галузь і з інших боків. Уряд підвищив податки на нафтові компанії для фінансування військових потреб. Водночас війна спричинила дефіцит кваліфікованих кадрів — робітників або мобілізували на фронт, або вони загинули чи виїхали з країни.

Похмурий прогноз

Аналітики прогнозують, що навіть у разі малоймовірного швидкого завершення війни та зняття санкцій, проблеми нікуди не зникнуть, оскільки ресурсна база галузі фундаментально погіршилася.

«Видобувати нафту стає важче і дорожче… По суті, це довге, повільне прощання з російською нафтою», — підсумовує Метью Сейгерс, експерт S&P Global.