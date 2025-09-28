«Київстар» запускає тестування супутникового зв'язку Direct to Cell від Starlink

Найбільший український оператор мобільного зв’язку «Київстар» оголосив про початок відкритого тестування технології прямого супутникового зв'язку Direct to Cell. Ця інноваційна послуга, що реалізується у партнерстві з компанією Starlink, дозволить абонентам залишатися на зв’язку навіть у зонах, де повністю відсутнє покриття наземних мобільних мереж. Про це повідомляється на сайті «Київстар».