Найбільший український оператор мобільного зв’язку «Київстар» оголосив про початок відкритого тестування технології прямого супутникового зв'язку Direct to Cell. Ця інноваційна послуга, що реалізується у партнерстві з компанією Starlink, дозволить абонентам залишатися на зв’язку навіть у зонах, де повністю відсутнє покриття наземних мобільних мереж. Про це повідомляється на сайті «Київстар».
28 вересня 2025, 12:41
«Київстар» запускає тестування супутникового зв'язку Direct to Cell від Starlink
Умови та етапи тестування
- Перший етап (жовтень-листопад 2025): Буде тестуватися надсилання та отримання СМС-повідомлень.
- Умови участі: Взяти участь може будь-який абонент «Київстару». Під час тестового періоду послуга буде безкоштовною.
- Технічні обмеження: Наразі технологія доступна лише для смартфонів на базі Android та працює тільки на відкритій місцевості, де є пряма видимість неба.
- Подальші плани: Повноцінне комерційне впровадження СМС-послуги заплановане на четвертий квартал 2025 року. В майбутньому «Київстар» планує додати підтримку мобільного інтернету та голосових дзвінків.
Перші в Європі
Наприкінці 2024 року «Київстар» став першим мобільним оператором у Європі, який уклав угоду зі Starlink для запуску технології Direct to Cell. Це ставить Україну в авангард впровадження супутникового зв'язку нового покоління.
Джерело: Мінфін
