Найбільший в Україні онлайн-ритейлер Rozetka готується до запуску власної брендової кредитної картки. Проєкт реалізується у партнерстві з Unex Bank, який виступить банком-емітентом, та міжнародною платіжною системою Mastercard. Про це повідомляється на сайті Unex Bank.
28 вересня 2025, 11:27
Rozetka виходить на ринок фінтеху: маркетплейс запускає власну кредитну картку
Умови та переваги для клієнтів
Нова картка поєднає стандартні для ринку умови з ексклюзивними перевагами для клієнтів маркетплейсу.
Стандартні умови:
- Кредитний ліміт до 200 000 гривень.
- Пільговий період до 62 днів.
Спеціальні пропозиції для Rozetka:
- Розтермінування на покупки до 24 місяців.
- Ексклюзивні низькі ціни на товари, що можуть поширюватися і на акційні пропозиції.
- Збільшені бонуси за будь-які розрахунки карткою, які можна буде використати для оплати товарів на Rozetka.
Партнерство та доступність
Оформити картку можна онлайн. Вона буде повноцінним платіжним інструментом, придатним для будь-яких оплат, а не лише для покупок на Rozetka.
Джерело: Мінфін
