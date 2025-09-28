Rozetka виходить на ринок фінтеху: маркетплейс запускає власну кредитну картку

Найбільший в Україні онлайн-ритейлер Rozetka готується до запуску власної брендової кредитної картки. Проєкт реалізується у партнерстві з Unex Bank , який виступить банком-емітентом, та міжнародною платіжною системою Mastercard . Про це повідомляється на сайті Unex Bank.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Умови та переваги для клієнтів

Нова картка поєднає стандартні для ринку умови з ексклюзивними перевагами для клієнтів маркетплейсу.

Стандартні умови:

Кредитний ліміт до 200 000 гривень.

Пільговий період до 62 днів.

Спеціальні пропозиції для Rozetka:

Розтермінування на покупки до 24 місяців.

Ексклюзивні низькі ціни на товари, що можуть поширюватися і на акційні пропозиції.

Збільшені бонуси за будь-які розрахунки карткою, які можна буде використати для оплати товарів на Rozetka.

Партнерство та доступність

Оформити картку можна онлайн. Вона буде повноцінним платіжним інструментом, придатним для будь-яких оплат, а не лише для покупок на Rozetka.