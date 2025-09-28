Мінцифри запустило цифрового двійника Михайла Федорова

Міністерство цифрової трансформації України представило цифрового двійника міністра Михайла Федорова у вигляді чат-бота в Telegram. Проєкт, презентований на конференції IT Arena 2025, має на меті створити новий канал для прямої комунікації з громадянами для збору ідей, залучення талантів та реагування на проблеми з державними послугами. Про це пише Межа.

Що вміє цифровий міністр

За допомогою чат-бота @thedigital_bot українці можуть:

Поділитися ідеями щодо цифровізації державних послуг.

Повідомити про проблеми, що виникають з держпослугами.

Надіслати своє резюме, щоб долучитися до команди Мінцифри та «Дії».

Отримати рекомендації щодо саморозвитку та професійного зростання.

«Головне завдання ШІ — вирішувати проблеми людей. Ми створили чатбот, щоб жодна ідея не загубилася, а талановиті люди не залишилися непоміченими… Це крок у нову еру взаємодії громадян і держави», — розповів Михайло Федоров.

Як це працює

За словами Данила Цьвока, Chief AI Officer Мінцифри, цифровий двійник був навчений на понад 10 тисячах матеріалів з публічних виступів, інтерв'ю та дописів Михайла Федорова. Це дозволяє йому відповідати «живою мовою» та імітувати стиль спілкування міністра.

Бот може спілкуватися як текстом, так і синтезованим голосом Михайла Федорова. Для початку роботи необхідно авторизуватися через застосунок «Дія». При цьому наголошується, що ШІ не має доступу до персональних даних і не надає індивідуальних рекомендацій. Найцікавіші ідеї, зібрані чат-ботом, будуть передаватися безпосередньо міністру.