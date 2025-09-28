Іпотечне кредитування в Україні зростає: у липні видано кредитів на 1,6 млрд грн

Ринок іпотечного кредитування в Україні продовжує демонструвати стійке зростання. У липні 2025 року банки видали 871 іпотечний кредит на загальну суму 1,6 мільярда гривень, що значно перевищує показники червня. Практично всі кредити видаються в рамках державної програми «єОселя». Про це свідчать дані щомісячного опитування банків, яке проводить Національний банк України.

Первинний ринок домінує

Більшість кредитів було видано на купівлю житла на первинному ринку — 508 договорів на суму 961,5 млн грн. На вторинному ринку було укладено 363 угоди на 646,7 млн грн.

Середньозважена ефективна ставка за новими кредитами становила 8,05% річних на первинному ринку та 9,15% — на вторинному. Якість іпотечного портфеля, за оцінками НБУ, залишається хорошою.

Регіональна статистика

Традиційно лідером за обсягами іпотечного кредитування залишається столичний регіон:

Київська область: 326 договорів на 623,2 млн грн (майже 39% від загального обсягу).

місто Київ: 128 договорів на 277,8 млн грн.

До п'ятірки лідерів також увійшли Львівська, Вінницька та Івано-Франківська області.