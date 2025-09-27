Виробник ігор Electronic Arts уходить з біржі, прагнучи продати бізнес за $50 млрд — ЗМІ

Видавець відеоігор Electronic Arts (EA), відомий за такими франшизами, як «FC» (раніше FIFA) та «Battlefield», веде переговори про перехід у приватну компанію. Оцінка угоди може сягнути $50 мільярдів, що зробить її найбільшим в історії викупом за рахунок позикових коштів. Про це повідомляє Reuters 27 вересня.

Консорціум інвесторів та рекордна угода

За даними джерел, групу інвесторів очолюють американська private equity фірма Silver Lake, Суверенний фонд Саудівської Аравії (PIF) та Affinity Partners, заснована зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Очікується, що угоду може бути оголошено вже наступного тижня.

На тлі цієї новини акції EA на закритті торгів у п'ятницю зросли приблизно на 15%.

У результаті угоди EA піде з біржі, а нинішні акціонери, включно з дрібними інвесторами, отримають виплату за свої частки.

Стратегія EA та логіка поглинання

Пропозиція про викуп надходить у складний для EA час: компанія намагається впоратися зі сповільненням в ігровій індустрії, роблячи ставку на свої ключові спортивні та шутерні франшизи.

«EA є логічною ціллю для поглинання — її грошові потоки є досить стабільними, а щорічні випуски ігор роблять доходи та прибутковість прогнозованими», — зазначив аналітик D.A. Davidson & Co. Уайатт Свонсон.

Ця угода також є продовженням тренду на консолідацію в ігровій індустрії після поглинання Activision Blizzard та Zynga.

Роль Саудівської Аравії

Активна участь Суверенного фонду Саудівської Аравії є частиною стратегії королівства «Vision 2030» з диверсифікації економіки та зменшення залежності від нафти. PIF останніми роками активно інвестує в ігрову індустрію через свій підрозділ Savvy Games Group.