Туреччина купуватиме менше російської нафти через тиск Трампа

Імпорт російської нафти до Туреччини, яка є найбільшим європейським покупцем палива з москви, у вересні значно скоротився. Падіння пов'язане з посиленням дипломатичного тиску з боку США, санкційними обмеженнями та конкуренцією з іншими сортами нафти. Про це повідомляє агентство Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Тиск Трампа на Ердогана

Президент США Дональд Трамп, розчарований відмовою росії припинити війну в Україні, посилює тиск на союзників з вимогою зупинити закупівлю російської нафти. У четвер, після двогодинних переговорів з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, Трамп заявив, що вірить у згоду Анкари на його прохання, і натякнув, що може зняти інші американські санкції з Туреччини.

Падіння імпорту та позиція кремля

Згідно з даними LSEG, імпорт російської нафти сорту Urals до Туреччини цього місяця має впасти до 1,2 мільйона тонн порівняно з 1,6 мільйона тонн у червні. Варто зазначити, що Туреччина є другим за величиною морським імпортером російської нафти Urals після Індії.

Роль цінової стелі

Додатковим фактором, що ускладнює закупівлі, є західна стеля цін на нафту. Турецькі нафтопереробні заводи, зокрема компанія Tupras, раніше вже призупиняли закупівлі, коли ринкова ціна Urals перевищувала встановлений ліміт у $60 за барель. У липні ЄС та Велика Британія знизили цю стелю до $47,60, що ще більше ускладнило торгівлю.