НБУ за тиждень продав $560 мільйонів, скоротивши обсяги

Національний банк України минулого тижня, з 22 по 26 вересня 2025 року, скоротив обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку. Чистий продаж склав $559,8 млн, що менше, ніж тижнем раніше. Про це свідчать дані регулятора.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Згідно з даними НБУ, протягом тижня регулятор не купував валюту до резервів, а лише продавав її для збалансування ринку. Обсяг чистого продажу знизився порівняно з попереднім тижнем, коли він становив $651,5 млн.

Загалом з початку 2025 року НБУ продав з резервів на $25,55 мільярда більше, ніж купив.

Попри зменшення інтервенцій, офіційний курс гривні за тиждень дещо ослаб — з 41,25 грн/$ у понеділок до 41,49 грн/$ у п'ятницю.