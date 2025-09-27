Meta запустить у Великій Британії платну версію Facebook та Instagram без реклами

Компанія Meta Platforms незабаром запропонує користувачам у Великій Британії можливість оформити платну підписку на Facebook та Instagram, яка повністю прибере рекламу з платформ. Цей крок отримав схвалення з боку британського регулятора з питань приватності та демонструє розбіжність у підходах до регулювання між Великою Британією та ЄС після Brexit, пише Bloomberg.

Ціни та умови

Найближчими тижнями користувачам віком від 18 років буде запропоновано вибір:

Платна підписка без реклами: Вартість складе £2,99 на місяць для вебверсії Facebook або Instagram, та £3,99 — для застосунків на iOS чи Android. Вища ціна для мобільних пристроїв пояснюється комісіями, які стягують Apple та Google у своїх магазинах додатків.

Безкоштовне користування з рекламою: Користувачі, як і раніше, зможуть користуватися сервісами безкоштовно, погоджуючись на показ персоналізованої реклами.

Схвалення з боку британського регулятора

Британський Офіс комісара з інформації позитивно оцінив нову модель.

«Це відводить Meta від таргетування користувачів рекламою як стандартної умови використання сервісів Facebook та Instagram, що, як ми чітко заявляли, не відповідає законодавству Великої Британії», — заявив представник ICO.

Контраст з Євросоюзом

Ця ситуація різко контрастує з проблемами, з якими Meta зіткнулася в ЄС. У 2023 році компанія запустила там більш дорогу версію підписки, але у квітні була оштрафована на €200 мільйонів, оскільки регулятори визнали, що модель не надає користувачам «справжнього вільного вибору». Єврокомісія продовжує вимагати подальших змін, погрожуючи щоденними штрафами.