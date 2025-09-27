Український фонд стартапів запускає грантову програму на €1 мільйон

Український фонд стартапів (УФС) оголосив про запуск нової грантової програми Startup EDGE із загальним бюджетом в €1 мільйон. Програма спрямована на надання безповоротної фінансової допомоги компаніям, що працюють над інноваційними технологічними рішеннями. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Пріоритетні напрямки

Програма Startup EDGE сфокусується на підтримці стартапів, що розвивають технології у трьох ключових напрямках:

Deep Tech: Штучний інтелект, машинне навчання, біотехнології, робототехніка, 5G, Web 3.0 та інші проривні технології.

Green Tech: Проєкти у сферах сталого розвитку, відновлюваної енергетики, чистих технологій та збереження ресурсів.

EdTech: Цифрові освітні рішення для трансформації навчання та підвищення доступності знань.

Умови фінансування

Програма пропонує безповоротні гранти для стартапів на ранніх стадіях:

Стадія pre-seed: до €20 000.

Стадія seed: до €40 000.

Кожна заявка пройде кілька етапів відбору, включно з експертною оцінкою та презентацією перед комісією. Фінальне рішення ухвалюватиме наглядова рада Фонду.