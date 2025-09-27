Multi від Мінфін
27 вересня 2025, 9:40

ByteDance збереже близько 50% прибутку TikTok у США навіть після продажу — ЗМІ

Китайська компанія ByteDance, материнська компанія TikTok, ймовірно, збереже за собою близько половини або й більше прибутку від американських операцій платформи навіть після продажу контрольного пакета акцій консорціуму американських інвесторів. Про це повідомляє Bloomberg.

Китайська компанія ByteDance, материнська компанія TikTok, ймовірно, збереже за собою близько половини або й більше прибутку від американських операцій платформи навіть після продажу контрольного пакета акцій консорціуму американських інвесторів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Подвійний механізм

Згідно з джерелами, такий значний розподіл прибутку на користь китайської компанії буде забезпечено через два механізми:

  • Ліцензійна плата за алгоритм: Нова американська компанія TikTok US буде змушена сплачувати ByteDance значну ліцензійну винагороду за використання її ключового активу — надзвичайно ефективного алгоритму рекомендацій. За однією з оцінок, ця плата може складати 20% від доходу, згенерованого за допомогою алгоритму.
  • Частка в капіталі: ByteDance також збереже за собою приблизно 20%-ву частку в капіталі нової компанії TikTok US і отримуватиме відповідну частку прибутку.

Решту прибутку розділять між собою нові американські власники (ймовірно, консорціум за участі Oracle, Silver Lake та MGX з Абу-Дабі), яким належатиме близько 80% бізнесу.

Чому ціна продажу така низька?

Ця складна схема розподілу прибутків пояснює нещодавню заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса, який назвав ціну продажу на рівні $14 мільярдів. Ця сума є значно нижчою за оцінки аналітиків, які оцінювали американський бізнес TikTok у $35−40 мільярдів.

Ймовірно, низька ціна продажу є компромісом, який компенсується для ByteDance збереженням значного потоку майбутніх прибутків.

Політичний контекст та невизначеність

Угода є результатом багатомісячних переговорів, ініційованих ще за адміністрації Джо Байдена, який підписав закон про необхідність продажу американського бізнесу TikTok. Адміністрація Трампа продовжила цей процес, але, схоже, схиляється до більш компромісного варіанту. Минулого тижня Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін обговорювали угоду телефоном, однак її фінальні умови все ще не узгоджені.

Автор:
Ярослав Голобородько
Джерело: Мінфін
