26 вересня 2025, 19:35

Нові мита Трампа шокували Азію на тлі незавершених торговельних переговорів

Останні торговельні мита, запроваджених президентом Дональдом Трампом, стали шоком для країн Азії, створивши ще більше хаосу для компаній, які і так страждають від невизначеності. Нові тарифи ускладнюють і без того напружені переговори щодо фіналізації раніше досягнутих торговельних угод, пише The New York Times.

Останні торговельні мита, запроваджених президентом Дональдом Трампом, стали шоком для країн Азії, створивши ще більше хаосу для компаній, які і так страждають від невизначеності.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хаотична політика та несподівані мита

У четвер, 25 вересня, Дональд Трамп оголосив про запровадження з 1 жовтня нових мит у розмірі від 25% до 100% на такі товари, як фармацевтика, вантажівки, кухонні меблі та м'які меблі. Значна частина цього імпорту надходить з Китаю та країн Південно-Східної Азії.

Цей крок став повною несподіванкою, оскільки лише за 12 годин до цього торговий представник США Джеммісон Грір на зустрічі в Малайзії запевняв азійських чиновників, що адміністрація «зосереджена на переговорах, а не на запровадженні нових раундів мит».

Незавершені угоди та юридичні виклики

Нові мита запроваджуються на тлі того, що США досі не змогли укласти фінальні торговельні угоди з двома найбільшими економіками Азії — Китаєм та Індією. Угоди, досягнуті влітку з Японією та Південною Кореєю, також зайшли в глухий кут на етапі виконання: сторони не можуть домовитися, як саме азійські країни мають інвестувати сотні мільярдів доларів в економіку США.

Ситуацію ускладнює і юридична невизначеність. У листопаді Верховний суд США розгляне законність використання Трампом надзвичайних повноважень для запровадження більшості його глобальних мит.

Удар по Південно-Східній Азії

Нові мита, зокрема на меблі, сильно вдарять по таких країнах, як Малайзія, де 60% експорту меблів йде до США. Місцева асоціація виробників заявила, що це «значно послабить цінову конкурентоспроможність та прискорить падіння замовлень».

Аналітики вважають, що країни Південно-Східної Азії, включно з В'єтнамом, потрапили під удар, оскільки багато китайських виробників перенесли туди свої заводи, щоб уникнути американських мит.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
