Нові мита Трампа шокували Азію на тлі незавершених торговельних переговорів

Останні торговельні мита, запроваджених президентом Дональдом Трампом, стали шоком для країн Азії, створивши ще більше хаосу для компаній, які і так страждають від невизначеності. Нові тарифи ускладнюють і без того напружені переговори щодо фіналізації раніше досягнутих торговельних угод, пише The New York Times.

Хаотична політика та несподівані мита

У четвер, 25 вересня, Дональд Трамп оголосив про запровадження з 1 жовтня нових мит у розмірі від 25% до 100% на такі товари, як фармацевтика, вантажівки, кухонні меблі та м'які меблі. Значна частина цього імпорту надходить з Китаю та країн Південно-Східної Азії.

Цей крок став повною несподіванкою, оскільки лише за 12 годин до цього торговий представник США Джеммісон Грір на зустрічі в Малайзії запевняв азійських чиновників, що адміністрація «зосереджена на переговорах, а не на запровадженні нових раундів мит».

Незавершені угоди та юридичні виклики

Нові мита запроваджуються на тлі того, що США досі не змогли укласти фінальні торговельні угоди з двома найбільшими економіками Азії — Китаєм та Індією. Угоди, досягнуті влітку з Японією та Південною Кореєю, також зайшли в глухий кут на етапі виконання: сторони не можуть домовитися, як саме азійські країни мають інвестувати сотні мільярдів доларів в економіку США.

Ситуацію ускладнює і юридична невизначеність. У листопаді Верховний суд США розгляне законність використання Трампом надзвичайних повноважень для запровадження більшості його глобальних мит.

Удар по Південно-Східній Азії

Нові мита, зокрема на меблі, сильно вдарять по таких країнах, як Малайзія, де 60% експорту меблів йде до США. Місцева асоціація виробників заявила, що це «значно послабить цінову конкурентоспроможність та прискорить падіння замовлень».

Аналітики вважають, що країни Південно-Східної Азії, включно з В'єтнамом, потрапили під удар, оскільки багато китайських виробників перенесли туди свої заводи, щоб уникнути американських мит.