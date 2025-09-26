Інвестори повернулися в акції США, вклавши $12 млрд за тиждень на тлі ШІ-оптимізму

На фондовому ринку США за тиждень, що завершився 24 вересня, залучили $12,06 мільярда нових коштів, перервавши двотижневий період відтоку. Повернення апетиту до ризику було викликане новинами про потенційну інвестицію Nvidia на $100 мільярдів у компанію OpenAI. Про це у п'ятницю, 26 вересня, пише Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Вибірковий попит

Приплив капіталу в акції був дуже нерівномірним, що свідчить про обережність інвесторів:

Акції великих компаній залучили $16,94 мільярда, що є найбільшим тижневим показником з квітня.

Водночас з фондів середніх та малих компаній, навпаки, спостерігався відтік капіталу ($1,64 млрд та $71 млн відповідно).

Серед секторальних фондів найбільший інтерес викликав промисловий сектор, який залучив $1,11 млрд.

Попит на державний борг

Паралельно з купівлею акцій, інвестори активно вкладали гроші і в безпечні активи. Американські облігації за тиждень залучили $11,9 мільярда, що є найвищим показником з лютого 2021 року.

Переважна більшість цих коштів ($8,02 млрд) була спрямована у фонди коротко- та середньострокових державних та казначейських облігацій, які вважаються одними з найнадійніших інвестиційних інструментів.